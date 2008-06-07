Дж.Буш продлил санкции против Белоруссии

Президент США Джордж Буш распорядился продлить еще на год санкции против руководства Белоруссии. Характер этих санкций Белый дом в своем сообщении описал так: санкции "блокируют собственность ряда лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Белоруссии".

Согласно официальному заявлению Белого дома, продление срока действий санкций вызвано тем, что "действия и политика определенных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают создавать неординарную и исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

Дж.Буш напомним, что санкции на некоторых членов белорусского правительства и других "подрывателей основ демократии" были наложены два года назад. "Деятельность этих людей связана с нарушениями прав человека, включая политические репрессии, задержания и исчезновения людей, а также с коррупцией", - обличил американский президент иностранных чиновников.

Очередное обострение в традиционно напряженных отношениях между странами произошло после того, как США ввели дополнительные экономические ограничения в отношении предприятий концерна "Белнефтехим". Осенью 2007г. Государственный департамент США заморозил американские счета "Белнефтехима" и запретил американским компаниям иметь с ним дело из-за отказа белорусских властей отпустить из тюрем оппозиционеров.

Напомним, в июне 2006г. распоряжением Дж.Буша были заблокированы собственность и активы десяти руководителей правительства Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, председателя КГБ Белоруссии Степана Сухаренко, председателя государственной телерадиокомпании Александра Зимовского, министра внутренних дел Белоруссии Владимира Наумова, заместителя главы администрации президента Белоруссии Натальи Пяткевич и других.