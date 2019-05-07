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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Ректор МГУТУ заявила об отсутствии плагиата в научной работе Беглова
«Диссернет» заявил о плагиате в научных статьях главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава диссертационного совета вуза, где защищался Беглов, утверждает, что в аргументационной базе диссертации нет некорректного цитирования
Валентина Иванова (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В докторской диссертации врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и ее аргументационной базе нет неоформленных заимствований и некорректного цитирования, заявила РБК глава диссертационного совета Московского государственного университета  технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ) и ректор этого вуза Валентина Иванова. В автореферате диссертации Беглова, опубликованном (*pdf) на сайте МГУТУ, Иванова указана в качестве научного консультанта. Кроме того, с 2008-го она ректор университета и председатель совета по защите докторских диссертаций.

В «Диссернете» утверждают, что нашли неоформленные заимствования в статьях Беглова для журнала «Экономические науки». Для получения докторской степени необходимо быть кандидатом наук, опубликовать в специализированных изданиях из перечня ВАК статьи по темам, рассматриваемым в диссертации, и защитить научную работу.

По данным «Диссернета», в статьях Беглов заимствовал материалы из диссертации и книги доктора исторических наук Владимира Трута, посвященных российскому казачеству в период революции 1917 года и в начале гражданской войны.

По словам основателя «Диссернета» Сергея Пархоменко, статьи Беглова, о плагиате в которых заявили в проекте, были опубликованы за год до того, как действующий врио губернатора Санкт-Петербурга защитил диссертацию на тему «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов».

По словам Ивановой, диссертация Трута была защищена по направлению «Исторические науки», тогда как Беглов защищался по «Экономическим наукам» и его диссертация посвящена иной проблематике — возрождению казачьих хозяйств и их роли и месту в социально-экономическом развитии регионов современной России.

Работы Беглова и Трута имеют разные объект и предмет исследования, цель и задачи, формы и методы исследования, утверждает Иванова. «Таким образом, материалы диссертации В.П.Трута не могли служить аргументационной базой для работы А.Д.Беглова», — считает она.

Авторы: Константин Нагаев, Роман Кирьянов
Теги: Александр Беглов, диссертация
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