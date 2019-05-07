Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ

На место Гасана Гасангаджиева, который, как следует из распоряжения мэра, ушел по собственному желанию, глава столичной администрации назначил замруководителя департамента капитального ремонта

Гасан Гасангаджиев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин сменил руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, освободив от должности Гасана Гасангаджиева, который занимал этот пост с 2017 года. Соответствующее распоряжение (.pdf) опубликовано на официальном сайте мэрии Москвы.

«Освободить Гасангаджиева Гасана от замещаемой должности <...> и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.

На его место Собянин назначил Александра Соловьева — заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы. Он будет возглавлять департамент ЖКХ в течение срока полномочий мэра столицы.

В системе городского хозяйства Москвы Гасангаджиев работает с 1999 года и начинал с должности главного специалиста отдела департамента топливно-энергетического хозяйства города. До 2017 года он работал гендиректором «Мосгаза» — крупнейшего газораспределительного предприятия Европы.