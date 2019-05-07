Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,19 -0,04 EUR Бирж. 73,03 -0,03 Brent 70,62 -0,31% USD Нал. 65,66 64,75 EUR Нал. 73,59 72,56 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1204 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 276,20 +246,20 IMOEX 2 580,87 +0,04% RTSI 1 247,24 +0,13% DJIA 26 438,48 -0,25% Nasdaq 8 123,29 -0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+15,36%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+15,36%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 12:19
В Петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты Общество, 13:09 Селфи и зрелищ: зачем ретейлеры США маскируются под музеи еды — Bloomberg Pro, 13:07 Минюст США объяснил решение скрыть куски текста в докладе Мюллера Политика, 13:01 Хороший TON: зачем мессенджерам криптовалюта и можно ли на ней заработать Крипто, 13:00 В Россию запретили ввоз молочной продукции с 37 белорусских предприятий Общество, 12:57 Жизнь после $6 тыс.: аналитики сделали новые прогнозы о будущем Bitcoin Крипто, 12:56 Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» Общество, 12:54 Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно Общество, 12:52 Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов Общество, 12:50 СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн Спорт, 12:49 «Отстаем от Запада лет на десять»: Александр Сычев — о трендах в обучении Партнерский материал, 12:45 ФСБ задержала в Москве 56 человек за поддельные документы для мигрантов Общество, 12:40 Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Бизнес, 12:30 Имени себя: тест-драйв Nissan Terrano Авто, 12:22
Политика ,  
0 
Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ
На место Гасана Гасангаджиева, который, как следует из распоряжения мэра, ушел по собственному желанию, глава столичной администрации назначил замруководителя департамента капитального ремонта
Гасан Гасангаджиев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин сменил руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, освободив от должности Гасана Гасангаджиева, который занимал этот пост с 2017 года. Соответствующее распоряжение (.pdf) опубликовано на официальном сайте мэрии Москвы.

«Освободить Гасангаджиева Гасана от замещаемой должности <...> и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.

На его место Собянин назначил Александра Соловьева — заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы. Он будет возглавлять департамент ЖКХ в течение срока полномочий мэра столицы.

В системе городского хозяйства Москвы Гасангаджиев работает с 1999 года и начинал с должности главного специалиста отдела департамента топливно-энергетического хозяйства города. До 2017 года он работал гендиректором «Мосгаза» — крупнейшего газораспределительного предприятия Европы.

Автор: Анна Трунина
Теги: Сергей Собянин, ЖКХ, кадровые перестановки, увольнение
Материалы по теме
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Политика
В Москве подорожали услуги ЖКХ
Общество
Яровая предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter