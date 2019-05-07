Против спикера Рады завели дело после видео в бассейне отеля в Катаре

Против спикера Рады завели дело после видео в бассейне отеля в Катаре

Андрея Парубия подозревают в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о бюджетной системе. Поводом для проверки стало видео, на котором он купается в бассейне пятизвездочного отеля в Катаре во время рабочей поездки

Андрей Парубий (Фото: Zeus / Zuma / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств спикером Верховной рады республики Андреем Парубием, которого ранее заметили в дорогом отеле Катара. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ.

Производство по делу было открыто в середине апреля «во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 2 апреля». Председателя Верховной рады проверят по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 210 УК Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе). В антикоррупционном бюро отметили, что пока проводится досудебное расследование.

В середине апреля суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием. Этому предшествовала жалоба на действия сотрудников ведомства, которые не стали вносить сведения о возможном уголовном правонарушении в единый реестр и соответственно заводить против Парубия уголовное дело.

Поводом для обращения в правоохранительные органы против председателя Верховной рады стало видео, на котором он был замечен в бассейне дорогого пятизвездочного отеля Intercontinental Doha в столице Катара. В Доху Парубий приезжал для участия в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза.