Спикер парламента Словакии выступил против размещения в стране войск США

Спикер парламента Словакии заявил, что его страна рассчитывает добиться от Вашингтона такого договора о военном сотрудничестве, который не предусматривает появления в стране американских военнослужащих

Фото: Petr David Josek / AP

Комментируя визит министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в США, Данко заявил, что целью переговоров в Вашингтоне является заключение нового договора о военном сотрудничестве, сообщает издание Parlamentnelisty. «Мы будем настаивать на том, чтобы в новом соглашении не было ни слова о возможности временного или постоянного размещения американских войск на территории Словакии», - заявил спикер парламента.

Данко подчеркнул, что соглашение с Вашингтоном не должно подрывать суверенитет Словакии и вынуждать страну участвовать в проектах, которые ей не выгодны.

Ранее Данко выступал против договора с США, который предусматривал выделение Вашингтоном финансовой помощи Словакии для реконструкции военных аэродромов. В обмен Братислава должна была согласиться на присутствие американских военнослужащих. «Мы не против финансовой помощи. Но у нас достаточно денег, чтобы самим решить вопрос с инфраструктурой. Никакие иностранные войска на территории страны размещаться не должны, если речь не идет о проведении совместных учений», - добавил он. При этом спикер парламента заявил, что возглавляемая им Словацкая народная партия покинет правящую коалицию, если будет принято другое решение.