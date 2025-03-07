Экс-главу французской разведки осудили за шпионаж для LVMH

Бывшего главу Центрального управления внутренней разведки Франции приговорили к лишению свободы за шпионаж в пользу LVMH и непосредственно владельца люксового гиганта Бернара Арно. Защита намерена обжаловать решение суда

Бернар Скварчини (Фото: Michel Euler / AP / ТАСС)

Суд в Париже приговорил бывшего главу Центрального управления внутренней разведки (DGSI) Франции Бернара Скварчини к четырем годам лишения свободы, два из которого он сможет провести за пределами тюрьмы, но при наличии электронного браслета. Как сообщает Le Monde, Скварчини признали виновным в коррупции, незаконной слежке и злоупотреблении служебным положением, в частности в пользу холдинга LVMH.

Судья Бенджамин Бланше постановил, что Бернар Скварчини, который возглавлял DGSI с 2008 по 2012 год, «сознательно нарушил закон ради финансовой выгоды». Помимо тюремного срока, экс-главу разведки обязали выплатить штраф в размере €200 тыс. Защита Скварчини уже заявила о намерении обжаловать приговор, сообщает Bloomberg.

Судебный процесс над Скварчини начался в ноябре 2024 года. Всего обвинительное заключение состояло из 11 эпизодов. Среди прочего в материалах дела говорилось, что в период с 2013 по 2016 год Скварчини создал сложную систему наблюдения за журналистом Франсуа Рюффеном и редакцией газеты Fakir по заданию LVMH и лично главы компании Бернара Арно.

Газета Fakir специализируется на политических, экономических и социальных проблемах. Одной из тем, которую освещала редакция, была политика управления бизнесом Бернара Арно. Опасаясь ущерба для LVMH из-за действий Рюффена, Арно обратился за помощью к бывшему главе разведки страны, который после отставки в 2012 году основал консалтинговую компанию Kyrnos Conseil. Согласно показаниям журналиста, которые приобщены к материалам, за редакцией была организованная «массовая слежка».

Еще одним эпизодом в деле Бернара Скварчини стало распространение конфиденциальной информации — в 2008 году он попросил сотрудников контрразведки раскрыть личность человека, пытавшегося шантажировать Бернара Арно. Среди «неправомерно раскрытых данных» в материалах следствия значились иски конкурирующей компании Hermès International SCA, а также дело о грабежах и контрафактной продукции, затронувшие бренды LVMH. Ни Арно, ни контролируемая им компания не предстали перед судом.