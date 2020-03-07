WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

По данным издания, брат и племянник короля были конкурентами в борьбе за престол наследного принца Мухаммеда бин Салмана

Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиз (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдулазиза и племянника монарха Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиза, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к престолу. По их словам, в дома представителей королевского дома приехали люди в масках, которые в том числе провели обыски.

Утверждается, что поводом для задержания стали подозрения в государственной измене. В случае доказательства вины брата и племянника короля им грозит либо длительное тюремное заключение, либо смертная казнь.

WSJ указывает, что задержанные являлись претендентами на саудовский престол и возможными конкурентами сына короля, наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Оба одно время руководили МВД Саудовской Аравии, однако в последнее время их позиции сильно ослабли.

WSJ указывает, что Мухаммед бин Найеф, отвечавший в том числе за борьбу с терроризмом, долгое время считался надежным союзником американских спецслужб. По данным издания, в Государственном департаменте были очень огорчены, когда в 2017 году ему пришлось покинуть пост главы МВД. Последние два года он редко появлялся на публике.

В декабре 2017 года как минимум 11 принцев Саудовской Аравии, подозреваемых в коррупции, были задержаны в ноябре во время встречи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, на которую Мухаммед бин Салман пригласил сотни бывших и нынешних министров, бизнесменов и членов королевской семьи. Задержанных не стали отпускать и оставили под арестом в отеле.

Позже все представители королевской семьи были отпущены на свободу. По официальным данным это произошло после того как они вернули в казну около $100 млрд.