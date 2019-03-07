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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро
США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж
Фото: Jose Luis Magana / AP

Соединенные Штаты выяснили, что ряд иностранных банков помогают Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.

«Они пытаются в разных местах скрыть эти деньги. В этих махинациях задействованы в том числе и некоторые иностранные банки», - заявил представитель американской администрации, не уточнивший, о каких финансовых организациях идет речь.

«В ближайшее время вы узнаете их названия. Мы намерены в течение нескольких недель ввести против них санкции», - добавил собеседник Reuters.

Ранее США заявляли о том, что в попытках вывести деньги из страны замешаны президент Мадуро, его ближайшее окружение, члены их семей, а также топ-менеджеры основных государственных компаний.

6 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы боливарианской республики Николаса Мадуро. Речь, по его словам, шла о персональных санкциях и визовых ограничениях.

Санкции США против правительства нынешнего главы боливарианской республики действуют с 2014 года. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. В последний раз президент США Дональд Трамп сделал это 5 марта. Ограничения против Венесуэлы он продлил еще на год. Кроме того, 2 марта США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев.

В целом из-за западных ограничений боливарианская республика потеряла до $350 млрд, оценивали в феврале эксперты из Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG).
Автор: Артем Филипенок
Теги: Николас Мадуро, Венесуэла
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