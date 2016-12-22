В «Единой России» предложили повернуть медведя на логотипе мордой к людям

«Единая Россия» намерена провести ребрендинг и ждет предложений по изменению логотипа партии. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «РИА Новости».
«С медведем, на самом деле, все в порядке. Мы, естественно, ждем предложения от регионов, и они поступают, в том числе в рамках финальной части конкурса «Лидеры России». Мы такой кейс для участников этого кадрового проекта давали для размышления. Там мнения разделились», — рассказал Турчак.
По его словам, по одной из идей поменяться может медведь на логотипе партии — его могут «развернуть лицом к избирателю». Представитель партии пояснил, что сейчас медведь на лого, по мнению некоторых, выглядит «излишне статично», и «ему нужно придать динамики».
В то же время Турчак отметил, что изменение логотипа будет не самым главным для ребрендинга «Единой России», который он назвал «смысловой перезагрузкой». «Это, на самом деле, не предмет нашивок и прочих вещей. Важна смысловая перезагрузка партии. Важно быть адекватным новым вызовам, которые появляются. Без смысловой перезагрузки нам сложно отвечать этим вызовам», — сказал секретарь генсовета партии.
В частности, после съезда партии 2018 года в ее уставе должна появиться «идеологическая платформа». «Мы планируем, что на съезде партии в 2018 году эта идеологическая платформа будет определена и закреплена в соответствующей преамбуле», — рассказал Турчак (цитата по «Интерфаксу»).
Учредительный съезд «Единой России» состоялся в Москве в 2001 году. На тот момент она представляла собой объединение двух политических движений — «Единства» Сергея Шойгу и «Отечества» Юрия Лужкова. Позднее к ним присоединилась и партия «Вся Россия» Минтимера Шаймиева. Логотипом движения «Единство» был медведь в белом круге на синем фоне. Появление зверя на логотипе партии было связано с тем, что до 2000 года политическое движение называлось избирательным блоком МЕДВЕДЬ (Межрегиональное движение «Единство»). Медведь перешел и на логотип «Единой России». Позднее над ним появился российский флаг.