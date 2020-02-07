Додон заявил о готовности дать Приднестровью «довольно большую автономию»

Президент Молдавии уточнил, что Кишинев готов дать определенные гарантии Приднестровью, но подчеркнул, что будущее двух территорий должно быть совместным

Игорь Додон (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о готовности Молдавии дать автономию непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом президент заявил в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы готовы выйти из той ситуации [конфликта с Приднестровьем], мы готовы дать гарантии, мы готовы дать довольно большую автономию. Но как это делать, это должно быть [решено] в результате переговоров», — сказал Додон.

Президент отметил необходимость поскорее найти выход из сложной ситуации, которая сложилась между двумя территориями, и объединить их. «Мы единая страна, <...> мы все граждане Республики Молдова», — сообщил молдавский лидер.

По его словам, между Приднестровьем и Молдавией уже происходит активная экономическая интеграция, которая выражается в том, что около 70% всего производства непризнанной республики прямо или косвенно связано с Кишиневом.

Согласно информации, размещенной на сайте Торгово-промышленной палаты Приднестровья, доля экспорта непризнанной республики в Молдавию в 2019 году составляла 38% ото всего объема. Следующими шли Россия и Румыния — по 13% приходилось на каждое государство.