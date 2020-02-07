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Додон заявил о готовности дать Приднестровью «довольно большую автономию»

Президент Молдавии уточнил, что Кишинев готов дать определенные гарантии Приднестровью, но подчеркнул, что будущее двух территорий должно быть совместным
Игорь Додон (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о готовности Молдавии дать автономию непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом президент заявил в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы готовы выйти из той ситуации [конфликта с Приднестровьем], мы готовы дать гарантии, мы готовы дать довольно большую автономию. Но как это делать, это должно быть [решено] в результате переговоров», — сказал Додон.

Президент отметил необходимость поскорее найти выход из сложной ситуации, которая сложилась между двумя территориями, и объединить их. «Мы единая страна, <...> мы все граждане Республики Молдова», — сообщил молдавский лидер.

По его словам, между Приднестровьем и Молдавией уже происходит активная экономическая интеграция, которая выражается в том, что около 70% всего производства непризнанной республики прямо или косвенно связано с Кишиневом.

Согласно информации, размещенной на сайте Торгово-промышленной палаты Приднестровья, доля экспорта непризнанной республики в Молдавию в 2019 году составляла 38% ото всего объема. Следующими шли Россия и Румыния — по 13% приходилось на каждое государство.

Вопрос урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем уже много лет обсуждается на переговорах в формате «5 + 2», в котором участвуют Молдавия и непризнанная республика в качестве сторон конфликта, Россия, Украина и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как посредники, а также США и Евросоюз, которые выступают в качестве наблюдателей. В 2006 году переговоры были приостановлены из-за конфликта на заседании, но в 2009 году возобновлены. Об этом писал «РИА Новости».

Последние сессии прошли в октябре и ноябре 2019 года после полуторагодичного перерыва, однако никаких итоговых документов по ним не было подписано. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что перерыв негативно сказался на результатах переговоров. В ОБСЕ отмечали, что переговоры были порой «сложными».

В конце января «Парламентская газета» сообщила, что стороны готовы активизировать подготовку нового раунда переговоров.

Приднестровская Молдавская Республика находится между Молдавией и Украиной, большей частью на левом берегу Днестра. Конфликт между Молдавией и Приднестровьем начался еще в советские годы на фоне волны националистических настроений в Молдавии. Поскольку большую часть населения Приднестровья составляли русские и украинцы, территория потребовала независимости и отделения от Молдавии. В 1992 году конфликт перерос в вооруженные столкновения между молдавскими и приднестровскими вооруженными силами. После ряда переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ активная фаза конфликта завершилась, но полностью решить его так и не удалось.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Молдавия, Приднестровье, автономия
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