 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Умер работавший на советскую разведку агент ЦРУ Олдрич Эймс

Сотрудник ЦРУ за деньги сдавал агентов западных спецслужб, завербованных в КГБ

В тюрьме штата Мэриленд в возрасте 84 лет умер Олдрич Эймс, сообщает CBS News со ссылкой на представителя ФБР. Бывший агент ЦРУ в 1994 году был признан виновным в шпионаже в пользу СССР и приговорен к пожизненному заключению.

Эймс считается одним из самых эффективных завербованных СССР сотрудников американских спецслужб. С 1962 года он работал в ЦРУ и специализировался на «советском направлении». Как позже он признался следователям, в 1985 году Эймс добровольно пришел в посольство СССР в Вашингтоне и предложил свои услуги.

За следующие несколько лет сотрудничества с советскими, а позже и с российскими спецслужбами Эймс выдал имена как минимум десяти агентов западной разведки, завербованных в КГБ, а также секретную информацию, связанную с тайными операциями ЦРУ на территории СССР. При этом действовал Эймс небескорыстно, получив за свои услуги в общей сложности около $2,5 млн. Сам он позже рассказывал, что на его убеждения повлиял корреспондент газеты «Правда», с которым будущий шпион общался в 1970-х. «Тогда я пришел к выводу, что советская угроза не так велика, как нам это рассказывали», — объяснял Эймс.

ФБР удалось его обнаружить лишь в 1993 году — после тайного расследования, о котором было известно лишь небольшой группе лиц. Считается, что решение о задержании приняли за несколько дней до запланированной Эймсом поездки в Москву.

Как сообщает CNN, дело Эймса привело к серьезным переменам в ЦРУ. В частности, был сужен круг людей, у которых есть доступ к секретной информации. Кроме того, больше внимания стали уделять финансовому положению сотрудников, а также их поездкам по миру.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
спецслужбы КГБ ЦРУ ФБР
Материалы по теме
ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро
Политика
Майкл Флинн заявил о заинтересованности ЦРУ в конфликте России и НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Вы – настоящий гений!»: какие комплименты – табу в деловой сфереПодписка на РБК, 10:32
Российский нападающий набрал четыре очка в матче НХЛ Спорт, 10:30
Умер работавший на советскую разведку агент ЦРУ Олдрич Эймс Политика, 10:24
Как подключить участок к электричеству и сколько это стоит Недвижимость, 10:20
В Приморье три автомобиля с рыбаками провалились под лед Общество, 10:16
Мозг все равно вас обманет: Даниэль Канеман — о когнитивных искажениях Образование, 10:16
Запуск бренда на маркетплейсе: кейс и чек-лист для старта в 2026 годуПодписка на РБК, 10:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Демографическая зима. Почему Россия стареет и как это остановитьПодписка на РБК, 10:02
Ультиматум — не конец переговоров, а тест на прочность. Как его пройтиПодписка на РБК, 10:00
Чудеса под Рождество: топ-7 детских книг для зимних каникул Life, 10:00
Отключение мобильного интернета на Камчатке объяснили угрозой дронов Политика, 09:52
Жилье в 2026-м: что будет с ценами, ипотекой и спросом. ВидеоПодписка на РБК, 09:49 
Часть больниц и транспорт обесточили во Львове из-за нового графика Политика, 09:44