Умер работавший на советскую разведку агент ЦРУ Олдрич Эймс

Сотрудник ЦРУ за деньги сдавал агентов западных спецслужб, завербованных в КГБ

В тюрьме штата Мэриленд в возрасте 84 лет умер Олдрич Эймс, сообщает CBS News со ссылкой на представителя ФБР. Бывший агент ЦРУ в 1994 году был признан виновным в шпионаже в пользу СССР и приговорен к пожизненному заключению.

Эймс считается одним из самых эффективных завербованных СССР сотрудников американских спецслужб. С 1962 года он работал в ЦРУ и специализировался на «советском направлении». Как позже он признался следователям, в 1985 году Эймс добровольно пришел в посольство СССР в Вашингтоне и предложил свои услуги.

За следующие несколько лет сотрудничества с советскими, а позже и с российскими спецслужбами Эймс выдал имена как минимум десяти агентов западной разведки, завербованных в КГБ, а также секретную информацию, связанную с тайными операциями ЦРУ на территории СССР. При этом действовал Эймс небескорыстно, получив за свои услуги в общей сложности около $2,5 млн. Сам он позже рассказывал, что на его убеждения повлиял корреспондент газеты «Правда», с которым будущий шпион общался в 1970-х. «Тогда я пришел к выводу, что советская угроза не так велика, как нам это рассказывали», — объяснял Эймс.

ФБР удалось его обнаружить лишь в 1993 году — после тайного расследования, о котором было известно лишь небольшой группе лиц. Считается, что решение о задержании приняли за несколько дней до запланированной Эймсом поездки в Москву.

Как сообщает CNN, дело Эймса привело к серьезным переменам в ЦРУ. В частности, был сужен круг людей, у которых есть доступ к секретной информации. Кроме того, больше внимания стали уделять финансовому положению сотрудников, а также их поездкам по миру.