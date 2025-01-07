FT заявила о кризисе безопасности в Европе из-за действий Путина и Трампа
Растущая угроза со стороны президента России Владимира Путина и безразличие со стороны президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) уже в 2025 году могут создать реальный кризис в области безопасности для Европы, пишет Financiаl Times (FT).
Как отмечает газета, европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту «тревожную геополитическую комбинацию», укрепив собственную оборону. Для этого нужно в первую очередь увеличить расходы на оборону, а также иметь реальное представление о том, что реально происходит в России и США.
«Экономика России находится на военных рельсах <...>. Опасность приближается к нам на полной скорости», — цитирует FT недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он был одним из тех, кто призвал страны НАТО быстро наращивать оборонное производство и «переходить на военное мышление».
Помимо Рютте, об опасности со стороны России предупреждал и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В частности, он говорил, что Россия «не намерена останавливаться на Украине».
Опрошенные FT аналитики утверждают, что Россия уже ведет гибридную войну с Европой, и напоминают, что во время холодной войны США возглавляли союзников, а при Трампе «американская реакция может быть совсем иной». Вместе с тем аналитики полагают, что европейские армии не готовы к потенциальному конфликту с Москвой. Так, в начале прошлого года в британской армии было 73 520 человек — наименьшее количество с 1792 года. В немецкой армии — 64 000 человек.
При этом военные планировщики НАТО считают, что блоку не хватает примерно трети от необходимого для эффективного сдерживания России. Так, особый дефицит наблюдается в области систем противовоздушной обороны, логистики, боеприпасов и защищенного коммуникационного оборудования, пишет FT.
Путин ранее неоднократно отвергал заявления западных стран о возможных планах России напасть на страны НАТО. В декабре 2023 года, комментируя подобное высказывание лидера США Джо Байдена, Путин назвал эти подозрения «полной чушью». По его словам, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.
В ноябре, выступая на Валдайском форуме, Путин заявил, что США и их союзники ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение. Вместе с тем глава государства выразил надежду на нормализацию отношений западными государствами. «И прежде всего потому, что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно», — отмечал президент.
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