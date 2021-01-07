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Лидеры НАТО и ЕС выступили с заявлениями из-за событий в Вашингтоне

Союзники Соединенных Штатов прокомментировали события в Вашингтоне. Они осудили захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа и выразили надежду на мирный переход власти в США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики выступили с заявлениями в связи с событиями в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа штурмом взяли здание конгресса США.

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать», — говорится в заявлении Столтенберга, которое распространила пресс-служба Северотлантического альянса.

«Конгресс США — это храм демократии. Сцены в Вашингтоне повергают в шок. Мы верим в то, что США обеспечат мирный процесс передачи власти Джо Байдену», — написал в своем Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter процитировала сообщени Джо Байдена, написавшего в своем аккаунте «Америка намного лучше чем то, что мы видели сегодня». «Я верю в силу институтов и демократии в США, основой которой является мирная передача власти. Джозеф Байден выиграл выборы. Я жду момента начала работы с ним в качестве следующего президента Соединенных Штатов», — прокомментировала глава Еврокомиссии эту запись.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
НАТО Евросоюз США Джозеф Байден
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