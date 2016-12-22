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Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью
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Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью
Политика, 04:32
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Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью
Выдача виз инвестора возобновится в новом году, но по гораздо более жестким правилам. Механизмом, позволяющим получить британское гражданство, пользовались преимущественно граждане Китая и России
Вид Лондона (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Бизнесмены и состоятельные люди, желающие переехать Британию, столкнутся с новыми сложностями, так как британские власти приостанавливают выдачу виз инвестора. Об этом сообщает газета The Times.

Инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) позволяют людям в обмен на миллионные инвестиции получить вид на жительство в Великобритании. В зависимости от вложенных средств — £2 млн, £5 млн или £10 млн — можно получить постоянное место жительства в Британии через 5, 3 и 2 года соответственно. Затем можно подать заявления на британское гражданство. Инвестировать можно в ценные бумаги, государственные бонды или британский бизнес.

Критики системы считают, что такой механизм может быть использован для отмывания незаконно полученных средств. «Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся извлечь выгоду из системы», — заявила министр иммиграции Кэролайн Ноукс​.

За последние 12 месяцев (период до сентября 2018 года) 361 человек получил визу инвестора (115 документом было выдано гражданам Китая, 38 — России, 28 — жителям Гонконга, 20 — Турции, 19 — США) За последние десять лет британские власти выдали около 3 тыс. виз инвесторам, при том, что 60% из них пришлось на граждан России и Китая.

Теперь новые заявления на визу первого уровня приниматься не будет. Прием возобновится когда начнут действовать новые правила — незаинтересованные британские фирмы должны будут провести аудит состояния заявителей, а они в свою очередь представить свои бизнес-интересы. Заявителям также нужно будет доказать, что они обладали средствами, которые хотят вложить, в течение двух лет до подачи заявления на визу. Заявителям запретят инвестировать в госбонды. Правила начнут работать в следующем году.

Так удастся предотвратить приезд в Британию людей, которые получили состояние незаконным путем, считает Ноукс. Ограничения вводятся, чтобы выгоды от иммиграционной системы могли получать честные инвесторы, добавила министр. По ее словам, очевидно, что инвесторы руководствуются не финансовым интересом, а получением гражданства, которое влечет за собой определенные выгоды. «Что гораздо мене очевидно, до какой степени выигрывают жители Британии от существования такого маршрута, и выигрывают ли они вообще», — подчеркнула Ноукс.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Инвесторы , Британия
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