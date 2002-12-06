США сосредоточат на Ближнем Востоке четыре авианосца

С базы военно-морских сил США в Норфолке (штат Вирджиния) отправился накануне вечером в Средиземное море авианосец "Гарри Трумен" и крупная группа кораблей и подводных лодок.

С базы военно-морских сил США в Норфолке (штат Вирджиния) отправился накануне вечером в Средиземное море авианосец "Гарри Трумен" и крупная группа кораблей и подводных лодок.

Как сообщает Europa Press со ссылкой на официальных представителей Пентагона, там "Гарри Трумен" сменит авианосец "Джордж Вашингтон". К началу января следующего года в районе Персидского залива должны быть размещены четыре авианосца ВМС США.

Корабли будут готовы в любой момент принять участие в военной операции против Ирака. На борту "Гарри Трумена" находятся 80 военных самолетов, в том числе самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-6B, а также бомбардировщики F-14 и F-18. Всего на кораблях группы, возглавляемой "Гарри Труменом", находятся 8 тыс. военнослужащих.

Напомним, по оценкам сотрудников американского Конгресса и вашингтонских аналитических центров, быстрая военная кампания против Ирака с использованием 250 тысяч военнослужащих будет стоить Соединенным Штатам 44-60 млрд долларов. Однако если война против режима Саддама Хусейна затянется, а после ее окончания в Ираке должен будет остаться значительный воинский контингент для контроля над ситуацией, то стоимость всей операции вырастет до 100 млрд или даже 200 млрд долларов.