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Госдума одобрила наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги
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Госдума одобрила наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги
Политика, 15:51
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Госдума одобрила наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги
Граждан предлагается штрафовать на 30–50 тыс. руб. или арестовывать на срок до 15 суток, для юридических лиц предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. Законопроект внесли в Думу после майской акции Навального
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают штрафы для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. руб., обязательные работы на срок до ста часов или административный арест до 15 суток. Для юридических лиц сумма штрафа может составить от 250 тыс. до 500 тыс. руб., для обычных граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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В случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается: от 150 тыс. до 300 тыс. руб. для физических лиц, от 200 тыс. до 600 тыс. руб. для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц. Кроме того, предельный срок ареста составит уже 30 суток.

«Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам», — приводятся в сообщении слова одного из авторов законопроекта, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко.

Законопроект внесли в Госдуму 10 мая, через пять дней после акции оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина. На акциях по всей стране, по оценкам правозащитников, задержали более 1, 5 тыс. человек, среди которых были несовершеннолетние (МВД Москвы сообщало о 300 задержанных в столице). Авторами законопроекта стали представители «Единой России», инициативу поддержали в правительстве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла, что поддерживает инициативу.

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Однако в нем не прописано, что подразумевается под «вовлечением несовершеннолетнего». По словам депутата Анатолия Выборного, авторы законопроекта не видят в этом проблемы, так как такое понятие есть в административном и Уголовном кодексах. «Это убеждение, привлечение к деятельности путем обмана, угроз, давления на несовершеннолетнего, чтобы он принимал участие в незаконном мероприятии», — пояснил он.

Автор: Хрисанфова Александра.
Теги: Госдума , протесты , несовершеннолетние
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