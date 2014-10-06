Взятые в плен на Украине ульяновские десантники вернулись в часть

Ульяновские десантники Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов, взятые в плен бойцами окруженного под Иловайском добровольческого батальона МВД Украины «Днепр-1», оcтались живы и вернулись в расположение 31-й ОДШБ, а не погибли во время прорыва украинцев из окружения, как утверждал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Это стало известно из опубликованного 6 сентября репортажа LifeNews.
На кадрах репортажа LifeNews контрактники Ахметов и Ильмитов, допрос которых показывал в своем сюжете корреспондент украинского канала «Эспрессо-ТВ» Егор Воробьев, тренируются в расположении части. «Нас похоронили заживо, значит, жить будем дольше», — говорит снайпер-разведчик Ильмитов. «Я сам статью не читал, мне позвонили друзья и сказали, что вычитали о моей смерти. Я-то сам спокойно отреагировал, однако мои родственники и так за меня сильно переживают. Этот случай нельзя так оставлять», — говорит замкомандира взвода Ахметов о заметке в «одной из известных российских газет».
Ранее РБК опубликовал расследование о случаях появления российских солдат на Украине — в нем, в частности, утверждалось, что Ильмитов с Ахметовым были в плену у украинских силовиков. 28 августа корреспондент украинского телеканала «Эспрессо-ТВ» Егор Воробьев опубликовал в Сети сюжет о пленных контрактниках из 31-й ОДШБ, дислоцированной в Ульяновске. На записи десантники Ахметов и Ильмитов рассказывали, как прибыли для учений в Ростовскую область, а уже на следующий день оказались на Украине. «Патроны выдавали на границе», — говорит в кадре Ахметов. Только после первого обстрела, продолжает десантник, он понял, что вокруг не учения.
Погибшими десантников объявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он счел, что десантники погибли во время обстрела колонны украинских военных. Как пояснил Геращенко РБК, это стало ему известно со слов командира одного из добровольческих батальонов. Комбат «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил, что Ильмитов и Ахметов были взяты в плен его бойцами в ходе боев у Многополья в 20-х числах августа. «Я лично вел переговоры с их командиром — позывной «Клен», — рассказал Береза. По словам Березы, вместе со снятыми на видео десантниками в руках украинских военных в этом районе якобы оказалось еще до 20 российских солдат. О том, что задержанные служат в российской армии, украинскому офицеру известно только со слов самих пленных: документов при них не было, записанные во время допросов данные утеряны во время прорыва из окружения.
В репортаже LifeNews Ахметов и Ильмитов еще раз подтвердили, что по-прежнему служат в российской армии.
«Я дал слово офицера, что, если нам позволят выйти, мы отдадим пленных», — утверждает Береза. Однако 29 августа возле села Новокатериновка по колонне был открыт огонь. «Машину с ними [Ильмитовым и Ахметовым] на моих глазах расстреляли», — утверждал комбат.
Ранее его информацию опроверг собеседник РБК, чей телефон с подписью «командир взвода Будкин Иван Юрьевич, позывной «Клен» опубликовал Геращенко. «С ними [Ильмитовым и Ахметовым] все в порядке», — сказал военный. Его слова невозможно подтвердить или опровергнуть, так как говоривший отказался назвать свое имя и должность. Удалось лишь установить, что владелец указанного телефонного номера по имени Иван год назад публиковал на одном из ульяновских сайтов объявление о продаже котенка.
Минобороны на запрос от 8 сентября 2014 года с просьбой разъяснить судьбу Ахметова и Ильмитова до сих пор не ответило. Родственники Ильмитова и жена Ахметова разговаривать с РБК не стали. О том, как взятые в плен под Иловайском десантники вернулись в часть, в репортаже LifeNews не упоминается.
По доступным в открытых источника данным, 31-я ОДШБ потеряла еще как минимум двух бойцов-контрактников. В Военном комиссариате Башкирии агентству «Башинформ» подтвердили смерть 28-летнего рядового Ильнура Кильчинбаева из деревни Альмясово Кугарчинского района. Об Александре Белозерове из поселка Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области сняли короткий сюжет на местном телевидении. Оба в конце августа уехали на учения в Ростовскую область, оба, по имеющейся у родных информации, погибли 25 августа.
«Наш земляк Ильнур Кильчинбаев погиб геройской смертью во время защиты мирного населения на Украине», — говорилось в удаленном, но доступном в кеше сообщении на странице землячества Кугарчинского района. «Погиб при исполнении воинского долга», — лаконично написано на траурном стенде в школе, где учился Белозеров.