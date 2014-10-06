Взятые в плен на Украине ульяновские десантники вернулись в часть

Ульяновские десантники Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов, взятые в плен бойцами окруженного под Иловайском добровольческого батальона МВД Украины «Днепр-1», оcтались живы и вернулись в расположение 31-й ОДШБ, а не погибли во время прорыва украинцев из окружения, как утверждал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Это стало известно из опубликованного 6 сентября репортажа LifeNews.

На кадрах репортажа LifeNews контрактники Ахметов и Ильмитов, допрос которых показывал в своем сюжете корреспондент украинского канала «Эспрессо-ТВ» Егор Воробьев, тренируются в расположении части. «Нас похоронили заживо, значит, жить будем дольше», — говорит снайпер-разведчик Ильмитов. «Я сам статью не читал, мне позвонили друзья и сказали, что вычитали о моей смерти. Я-то сам спокойно отреагировал, однако мои родственники и так за меня сильно переживают. Этот случай нельзя так оставлять», — говорит замкомандира взвода Ахметов о заметке в «одной из известных российских газет».

Ранее РБК опубликовал расследование о случаях появления российских солдат на Украине — в нем, в частности, утверждалось, что Ильмитов с Ахметовым были в плену у украинских силовиков. 28 августа корреспондент украинского телеканала «Эспрессо-ТВ» Егор Воробьев опубликовал в Сети сюжет о пленных контрактниках из 31-й ОДШБ, дислоцированной в Ульяновске. На записи десантники Ахметов и Ильмитов рассказывали, как прибыли для учений в Ростовскую область, а уже на следующий день оказались на Украине. «Патроны выдавали на границе», — говорит в кадре Ахметов. Только после первого обстрела, продолжает десантник, он понял, что вокруг не учения.

Погибшими десантников объявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он счел, что десантники погибли во время обстрела колонны украинских военных. Как пояснил Геращенко РБК, это стало ему известно со слов командира одного из добровольческих батальонов. Комбат «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил, что Ильмитов и Ахметов были взяты в плен его бойцами в ходе боев у Многополья в 20-х числах августа. «Я лично вел переговоры с их командиром — позывной «Клен», — рассказал Береза. По словам Березы, вместе со снятыми на видео десантниками в руках украинских военных в этом районе якобы оказалось еще до 20 российских солдат. О том, что задержанные служат в российской армии, украинскому офицеру известно только со слов самих пленных: документов при них не было, записанные во время допросов данные утеряны во время прорыва из окружения.