СМИ сообщили о столкновении двух истребителей Су-34 над Липецком

По данным РЕН ТВ и «Пятого канала», это произошло во время тренировочного полета, пилоты потеряли друг друга из виду. Самолеты получили повреждения, но их удалось посадить, а пилоты не пострадали

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, это произошло во время тренировочного полета из-за потери визуального контакта. Ведущий истребитель, уточнил собеседник, ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки.

Источник «Пятого канала» указывает, что самолеты удалось посадить, пилоты не пострадали, но сами истребители серьезно пострадали: у одного повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Информацию об инциденте также подтверждает источник «Российской газеты».

РБК направил запрос в Минобороны России.

Су-34 сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 тыс. м.