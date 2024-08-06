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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал потери Украины с июня

Шойгу: Украина за неполные два месяца потеряла 115 тыс. военных
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Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Украина за неполные два месяца потеряла 115 тыс. военных и 3 тыс. единиц бронетехники, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он указал, что этого можно было бы избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным в июне президентом России Владимиром Путиным.

«По 60 тысяч в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна — войска движутся вперед», — сказал он.

Он отметил, что с 14 июня, когда Владимир Путин изложил условия российской стороны, российские военные заняли еще 420 кв. км территории. «Российские войска продолжают успешно добиваться поставленных Верховным главнокомандующим целей специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

Владимир Путин 14 июня во время выступления в МИДе заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, откажется от вступления в НАТО, а с России будут сняты санкции. Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня, сказал Путин.

Материал дополняется.

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