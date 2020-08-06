В Минске задержали главу избирательного штаба соперницы Лукашенко

Светлана Тихановская (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом РБК сообщили в пресс-службе объединенного штаба.

Там рассказали, что люди, которые представились сотрудниками МВД, задержали Мороз 6 августа, около 11 утра, возле посольства Литвы, после того как она подала документы на визу.

Причины задержания пока не уточняются. Позже в штабе сообщили, что Мороз отпустили.

В свою очередь, в пресс-службе УМВД Минска заявили «РИА Новости», что по линии столичного управления ведомства такого задержания не проводилось.

Информация появилась на фоне начавшегося в Белоруссии досрочного голосования на выборах президента, которое стартовало 4 августа. Сами выборы должны пройти 9 августа.