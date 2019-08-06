Адвокат заявил о задержании инициаторов автопробега «Казаки на Москву»

Речь идет о двух жителях Краснодарского края, призывавших устроить казачий автомобильный марш на Москву. Им вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, сообщил адвокат

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Краснодарском крае были задержаны два участника нереестрового казачьего движения, планировавшие автопробег на Москву. Об этом РБК сообщил адвокат задержанного Александра Каданина Алексей Аванесян.

«Алексею Каданину и Василию Сахарову вменяется ст. 20.2 КоАП РФ [Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования] за пост во «ВКонтакте», где мой подзащитный призывает к автопробегу «Казаки на Москву», — сообщил адвокат.

Он уточнил, что дело его подзащитного будет рассмотрено в Прикубанском районном суде Краснодара в среду, 7 августа. «Дело должно было быть рассмотрено сегодня [6 августа], но материалы были составлены с нарушениями и суд распорядился вернуть их в полицию», — сообщил Аванесян.

Участники пробега подавали заявку на акцию численностью до 1 тыс. человек в гайд-парке в Сокольниках, следует из информации на сайте парка. Заявителем мероприятия указан Александр Каданин. Статус заявки — «не согласовано».