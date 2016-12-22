ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,45 62,98 EUR Нал. 74,44 72,87 USD Бирж. 63,66 +0,32 EUR Бирж. 73,55 +0,32 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6940,20 -38,80 IMOEX 2299,88 +0,08% RTSI 1138,57 -0,57% Brent 74,00 +1,69% DJIA 25522,58 +0,24% Nasdaq 7856,62 +0,57%
СМИ узнали о решении Пентагона выделить почти $800 млн на подводные дроны
Лента новостей
Kia назвала цены на новый Ceed в России 19:56, Авто Reuters сообщил о заморозке «Газпромом» программы внешних займов 19:55, Бизнес Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка 19:54, Финансы «Потерявшие» Порошенко украинские СМИ обнаружили его в киевском ресторане 19:49, Общество В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе 19:45, Политика Арбитражный суд прекратил производство по иску компании Бондарчука 19:39, Бизнес СМИ узнали предложенные «Интером» Модричу условия контракта 19:31, Спорт Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:29, Партнерский материал Адвокат рассказал об отказе Степаненко от «огромной квартиры» Петросяна 19:25, Общество Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа 19:11, Общество ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре 19:11, Политика «Динамо» подписало мировое соглашение с Погребняком 19:07, Спорт СМИ узнали о решении Пентагона выделить почти $800 млн на подводные дроны 19:04, Политика Россияне не пострадали в результате взрыва грузовика в Болонье 18:59, Общество The Guardian узнала о запросе на выдачу подозреваемых по «делу Скрипалей» 18:58, Политика В Федерации удивились смене гражданства российской олимпийской медалистки 18:44, Спорт «Украинские железные дороги» допустили отмену сообщения с Россией 18:43, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 18:39, РБК и Schneider Electric Глава банка JPMorgan назвал биткоин мошенничеством 18:21, Крипто Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана 18:20, Политика Греция получила последние €15 млрд помощи от Еврогруппы 18:13, Экономика UC Rusal законсервирует завод из-за санкций 17:53, Бизнес Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России 17:47, Политика Опасное упрощение: почему иногда лучше с коррупцией, чем без нее 17:44, Мнение Актриса Анна Соколова умерла в театре во время репетиции 17:42, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:40, РБК и Schneider Electric Москва ответила Афинам на высылку российских дипломатов 17:40, Политика Министр опроверг рост тарифов ЖКХ для россиян из-за повышения НДС 17:39, Общество
СМИ узнали о решении Пентагона выделить почти $800 млн на подводные дроны
Политика, 19:04
0
СМИ узнали о решении Пентагона выделить почти $800 млн на подводные дроны
Американские компании получили по результатам открытого конкурса контракты Минобороны США на разработку подводных беcпилотников. Суммарная стоимость подрядов к 2023 году может составить почти $800 млн
Фото: Charles Oki / U.S. NAVY

Министерство обороны США выделило около $800 млн на разработку и производство субмарин-беспилотников, сообщает издание Stars&Stripes.

По данным портала, который специализируется на новостях из мира армии и военной промышленности, на прошлой неделе Пентагон отобрал 23 компании, которые будут работать по контрактам на эту сумму, решая различные задачи по созданию и проектированию беспилотных подводных аппаратов. Работы должны быть завершены к июлю 2023 года.

По данным портала DefenseWorld.net, контракты с известными производителями вооружений, среди которых General Atomics, General Dynamics One Source, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace), BAE Systems и др., были получены на конкурсной основе, всего на финансирование претендовали 28 компаний.

Пентагон потратит $900 млн на развитие искусственного интеллекта
Общество

Издание отмечает, что на реализацию контрактов Минобороны США уже выделило $561 млн. Выполнение контрактов будет поэтапным, в случае реализации их суммарная стоимость достигнет $794 млн.

В «дорожной карте» ВМФ США по внедрению беспилотных систем, короткая версия (.docx) которой была опубликована в начале 2018 года, говорится, что создание​ подводных беспилотников становится одним из приоритетов для армии. Эти устройства позволят привести к «фундаментальному сдвигу» в операциях американского флота. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: беспилотник , Пентагон
Главное
ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре Политика
Материалы по теме
ПВО Сирии уничтожили израильские беспилотники под Дамаском Политика
Минобороны назвало число дронов в российской армии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter