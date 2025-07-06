Украина скрыла техническую неисправность в работе реактора на одной из своих АЭС, сообщает Aydınlık. В отчетах МАГАТЭ сбой не был отражен, ответственность за это газета возлагает на СБУ

Южно-Украинская АЭС (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретные документы Службы безопасности Украины (СБУ).

По информации издания, сбой произошел либо в самом реакторе, либо в критически важных системах, подключенных к нему, из-за «нарушения условий эксплуатации».

Южно-Украинская АЭС расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области, примерно в 350 километрах к югу от Киева.

Техническая неисправность не была отражена в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в марте 2024 года. Ответственным за это газета называет полковника Андрея Семенюка, который возглавляет Южноукраинское отделение СБУ по Николаевской области.

Согласно документу СБУ, полковник «передал властям информацию в пользу Украины» о неисправности и «инцидент не был включен в расследование». При этом неясно, были ли представители МАГАТЭ обмануты или решили намеренно скрыть нарушение, пишет издание.

МАГАТЭ оказывает Украине техническую, консультационную и материальную помощь, в том числе поставляет оборудование на АЭС и проводит миссии. В то же время организация подчеркивает свою нейтральную роль и необходимость доступа к объектам для контроля безопасности.