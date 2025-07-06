Aydınlık узнала о сокрытии Киевом сбоя в работе АЭС
Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог вызвать катастрофу. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретные документы Службы безопасности Украины (СБУ).
По информации издания, сбой произошел либо в самом реакторе, либо в критически важных системах, подключенных к нему, из-за «нарушения условий эксплуатации».
Южно-Украинская АЭС расположена недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области, примерно в 350 километрах к югу от Киева.
Техническая неисправность не была отражена в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в марте 2024 года. Ответственным за это газета называет полковника Андрея Семенюка, который возглавляет Южноукраинское отделение СБУ по Николаевской области.
Согласно документу СБУ, полковник «передал властям информацию в пользу Украины» о неисправности и «инцидент не был включен в расследование». При этом неясно, были ли представители МАГАТЭ обмануты или решили намеренно скрыть нарушение, пишет издание.
МАГАТЭ оказывает Украине техническую, консультационную и материальную помощь, в том числе поставляет оборудование на АЭС и проводит миссии. В то же время организация подчеркивает свою нейтральную роль и необходимость доступа к объектам для контроля безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов