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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об атаках ВСУ на трех направлениях

Минобороны: нанесен ракетный удар по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников
В военном ведомстве заявили, что за минувшие сутки украинские подразделения пытались в основном наступать на донецком и краснолиманском направлениях
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Минувшей ночью был нанесен удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

«Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — говорится в сообщении военного ведомства.

Общие потери ВСУ на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 750 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники упомянуты в том числе один танк, БТР Stryker, две САУ Krab. РСЗО «Град», САУ Caesar, две САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777.

Средствами ПВО в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Минобороны в сводке за 6 июля сообщило о попытках ВСУ наступать на трех направлениях:

  • на донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР), Золотаревка (ЛНР);
  • на краснолиманском направлении отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Ковалевка (ЛНР);
  • на купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).
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В военном ведомстве отдельно упомянули ситуацию в районе Клещеевки (к югу от Артемовска). «Западнее населенного пункта поражены скопления живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.

Что касается южнодонецкого и запорожского направлений, там нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное.

Минобороны сообщило об атаках ВСУ на трех направлениях
Минобороны сообщило об атаках ВСУ на трех направлениях

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Военная операция на Украине

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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