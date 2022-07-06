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Военнослужащим в Канаде разрешили красить волосы и иметь тату на лице

Новые правила, касающиеся облика военных, вступят в силу в сентябре, их цель — сделать армию более гендерно-нейтральной

Военнослужащие в Канаде смогут наносить татуировки на лицо, а также отращивать и красить волосы, сообщается на сайте правительства.

Новые правила, касающиеся облика военных, вступят в силу в сентябре. «Правилам, касающимся внешнего вида канадских военнослужащих уже около 50 лет, их давно пора было пересмотреть. Внешний вид канадских военнослужащих не поспевает за канадским обществом, которому они служат», — отметил в ВС.

Цель изменений — сделать армию более гендерно-нейтральной.

Так, новобранцам больше не придется бриться наголо. Военнослужащие смогут отращивать волосы, но если их длина ниже плеч, они должны быть заколоты. Им также разрешается красить волосы. Кроме того, допустимы бакенбарды, бороды, усы и эспаньолки любой длины, если они ухожены.

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Ногти могут быть длинными, если это не влияет на выполнение служебных обязанностей. Допускаются и татуировки на лице, если они не связаны с преступной деятельностью или не являются дискриминационными.

Помимо того, из правил убрали пункт о запрете жевать жвачку, сутулиться, класть руки в карманы, курить, есть на улице и ходить рука об руку. При этом оговаривается, что военнослужащие своим поведением и внешним видом должны создавать положительный образ.

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В 2018 году канадским военным разрешили носить бороду, однако она не должна была выглядеть «хипстерской». Борода должна быть аккуратно подстрижена и не превышать 2 см, а шея и скулы — выбриты.

До этого ношение бороды разрешалось лишь в некоторых случаях, например если этого требует религия, и исключительно по усмотрению начальника штаба.

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Елена Чернышова
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