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СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Один из украинских вице-премьеров организовал коррупционную схему хищения средств в Винницкой области, выяснили в СБУ. Новость об этом ведомство опубликовало на своем сайте и во всех соцсетях, но впоследствии удалило
Владимир Гройсман (в центре) на заседании кабинета министров Украины (Фото: РИА Новости)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана. Об этом говорилось в сообщении на сайте ведомства и на его официальной странице в Facebook, передают газета «Капитал» и телеканалы «Громадське» и ТСН.

При этом последний обращает внимание на то, что позже новость была удалена как с сайта, так и из социальных сетей ведомства. В подтверждении того, что такая информация все же была размещена в открытом доступе, ТСН публикует скрин с сайта СБУ, где говорится о выявлении сотрудниками службы «коррупционного механизма в коммунальных предприятиях Винницкой области». При переходе по ссылке в Facebook, где ранее говорилось о такой схеме, высвечивается надпись: «Этот контент сейчас недоступен». Почему новость исчезла, официально в СБУ пока не комментировали.

Фото: ТСН

В материале, о котором идет речь, рассказывалось, что работники службы безопасности установили: «чиновник [из украинского] кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий [в Винницкой области своих] доверенных лиц». Эти люди, по данным силовиков, впоследствии «злоупотребляли своим служебным положением». «Действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, [они] присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах», — говорилось в сообщении СБУ. Этот механизм, по данным ведомства, винницкие чиновники использовали «во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области».

Сколько всего таким образом было похищено средств, в ведомстве не уточнили. Имя заместителя украинского премьера, который якобы причастен к этой схеме, там также не назвали. Согласно материалам на сайте правительства Украины, у Владимира Гройсмана шесть заместителей. Это — Степан Кубив (должность первого вице-премьера он совмещает с постом министра экономического развития и торговли республики), Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

В рамках возбужденного по факту преступления дела, отмечалось в сообщении СБУ, сотрудники ведомства уже провели обыски в зданиях задействованных в коррупционной схеме коммунальных предприятий и коммерческих структур. Они, уточняли в службе безопасности, расположены не только Виннице, но и в Киеве, а также в Полтаве. Во время следственных действий, уточнялось в заявлении пресс-службы, оперативники обнаружили доказательства преступления — а именно, документы, которые свидетельствовали о «завышении количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице», а также данные, подтверждающие «использовании техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров».

Расследование, указывали в ведомстве, ведется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Гройсман, Украина, хищения из бюджета
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