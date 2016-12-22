Песков рассказал об отслеживании Путиным реакции на пенсионную реформу

Президент получает всю полную информацию по самым разным каналам и знает о реакции общества на предложения правительства повысить пенсионный возраст, подчеркнул пресс-секретарь главы государства

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин знает об отношении общества к планам правительства провести пенсионную реформу: несмотря на то, что президент пока не участвует в разработке реформы, он все же следит за реакцией на нее, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые», — сообщил Песков. Глава государства, по словам его пресс-секретаря, получает всю полную информацию по самым разным каналам. Это, отметил Песков, «является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной».

Президент «никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что вопрос пенсионной реформы сейчас прорабатывают эксперты «по диагонали: правительство — законодательные органы».

Пресс-секретарь Путина также опроверг обсуждение пенсионной темы на совещании у президента по экономическим вопросам, которое состоялось накануне, 5 июля.

«Нет, [тема] не обсуждалась. Речь шла о других вопросах», — сказал Песков, добавив, что этот вопрос не поднимался также и в закрытой части совещания.

Ранее Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что предложение повысить пенсионный возраст является инициативой правительства, а президент в этом обсуждении реформы не участвует, как не входя​т в экспертную группу и представители его администрации.

Предложение правительства о повышении пенсионного возраста в середине июня озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Инициатива предполагает поэтапную реализацию реформы в ближайшие 15 лет, по итогам пенсионный возраст для мужчин повысится до 65 лет (сейчас 60 лет), для женщин — до 63 лет (сейчас 55 лет).​ Глава кабмина объяснил позицию властей демографической ситуацией, а именно снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров. Медведев отмечал, что при отсутствии конкретных мер дисбаланс будет усиливаться.