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Семьям погибших на Украине и в Сирии росгвардейцев выплатят ₽5 млн

Выплату получат и родственники тех росгвардейцев, которые умерли в течение года со дня увольнения из-за увечья или болезни, полученных во время службы
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Члены семей служащих Росгвардии, погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии, получат по 5 млн руб., следует из указа президента Владимира Путина, размещенного на портале правовой информации.

Единовременная выплата полагается членам семей погибших росгвардейцев, которые имеют специальное звание полиции и участвовали в спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР или выполняли специальные задачи в Сирии.

Выплату получат и родственники тех служащих Росгвардии, которые умерли в течение года со дня увольнения из-за увечья или болезни, полученных во время службы. Сумму поделят поровну между членами семьи.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Такая же выплата полагается и семьям погибших пограничников ФСБ, которые охраняли границу на участках, примыкающих к местам проведения спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР. Сумму 5 млн руб. выплатят и родственникам волонтеров, погибших во время работы в зоне спецоперации или умерших в течение года в результате полученного увечья.

Минобороны России с начала спецоперации дважды раскрывало потери Вооруженных сил — 2 марта и 25 марта. По последним данным, которые 25 марта сообщил первый замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской, при спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825 человек.

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