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В Британии проголосуют по вопросу о вотуме недоверия Борису Джонсону

Голосование состоится вечером 6 июня. Поводом стал скандал из-за участия премьер-министра и лидера консерваторов в вечеринках во время строгих коронавирусных ограничений в Британии
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Члены консервативной партии Великобритании сегодня, 6 июня, проведут голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Борису Джонсону из-за скандала, связанного с вечеринками правительства во время пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление Грэма Брэди, председателя партийного «Комитета 1922 года», сообщает The Guardian.

По словам Брэди, голосование состоится в понедельник, 6 июня, с 18.00 до 20.00 по Гринвичу (с 21.00 до 23.00 мск). Он также сообщил, что вчера проинформировал об этом самого Джонсона.

Если Джонсон наберет достаточное число голосов в свою поддержку, новое голосование не смогут провести в течение следующего года.

Голосование по вотуму недоверия проводят в том случае, если Грэм Брэди, председатель «комитета 1922 года», получает письма с соответствующей просьбой от 15% депутатов партии (на данный момент это должны быть письма от 54 членов партии). «Комитетом 1922 года» называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию. Точно число полученных обращений Брэди журналистам не назвал.

Как проходит голосование

Голосование о доверии лидеру партии проходит тайно, бюллетени с результатами голосования собирают в урну.

В помещении партийного комитета запрещено фотографировать. Это сделано для того, чтобы партийные активисты не могли требовать фотоподтверждений результатов голосования от членов партии, и чтобы члены партии, которые получают зарплату как члены правительства, могли свободно голосовать против Джонсона или за него. Всего в Палате общин консерваторы имеют 365 мандатов из 615.

Если член парламента находится за пределами Лондона, он может назначить коллегу для голосования от своего имени в качестве доверенного лица. Подсчет голосов начинается немедленно после завершения процесса, объявлять о результатах голосования будет также Брэди.

О том, что Брэди поступило соответствующее число заявлений и он готовится объявить об голосовании по вопросу о доверии Джонсону, сообщили ранее в Twitter журналист телеканала ITV Пол Брэнд и политический комментатор Times Radio Люси Фишер. Как поясняет The Guardian, журналисты теле- и радиоканалов часто узнают о таких событиях первыми, так как им нужно заранее установить камеры и другое оборудование, чтобы освещать происходящее в прямом эфире.

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Грэм Брэди на прошлой неделе отказался комментировать процесс и отвечать на вопрос о том, получил ли он письма с просьбой о вотуме недоверия от 54 депутатов, сославшись на конфиденциальность. Как отмечает The Guadian, около 30 депутатов-консерваторов ранее публично подтвердили, что они подписали письмо о недоверии, однако считается, что примерно столько же депутатов могли сделать это тайно.

Призывы к отстранению Джонсона от власти появляются с декабря прошлого года из-за скандала с вечеринками премьера во время карантина. Тогда газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года. На столе перед политиком и компанией — вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.

Позднее The Mirror также опубликовала фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, прошла на Даунинг-стрит 15 декабря 2020 года. На фотографии премьер запечатлен сидящим за столом рядом с двумя коллегами: по правую руку — мужчина с праздничной мишурой на шеей, по левую — женщина в колпаке Санта-Клауса.

Джонсон первоначально отрицал, что на Даунинг-стрит были вечеринки, однако 8 декабря, выступая в палате общин, пообещал провести проверку.

31 января 2022 года второй секретарь аппарата правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о мероприятиях, в том числе о вечеринках в день рождения Джонсона 19 июня 2020 года и перед Рождеством, проходивших в его резиденции в разгар пандемии.

Джонсон принес публичные извинения. Глава правительства пообещал все «исправить» и заверил британцев, что кабинету министров можно доверять.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Великобритания Борис Джонсон вотум недоверия
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