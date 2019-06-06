Спикер Палаты представителей пожелала увидеть Трампа в тюрьме

Спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси в беседе с однопартийцами заявила, что хотела бы тюремного заключения для президента Дональда Трампа

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Как сообщает издание Politico, откровенные заявления Пелоси сделала во время обсуждения с главой комитета по юстиции Палаты представителей Джерри Надлером, сообщает издание Politico. Спикер настаивала на том, чтобы начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Этим должен заняться как раз комитет Надлера, который не спешит атаковать президента.

«Я не хочу, чтобы его отстранили от должности, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму», - цитируют Пелоси источники Politico.

Спикер также отметила, что рассчитывает на поддержку в том числе и республиканцев в деле отрешения Трмпа от должности.

Основанием для возможного импичмента демократы называют возможное воспрепятствование Трампом деятельность комиссии Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Комиссия Мюллера не увидела связей между избирательным штабом Трампа и Москвой. При этом спецпрокурор увидел, что Россия пыталась вмешиваться в выборы через аккаунты в социальных сетях.