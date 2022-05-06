Консульство в Эдинбурге объяснило пост про спецоперацию взломом Instagram

На странице российского диппредставительства в соцсети появился написанный от лица генконсула пост с осуждением российской спецоперации на Украине. В консульстве заявили, что аккаунт взломали и дипломат таких заявлений не делал *

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Официальный аккаунт Генконсульства России в Эдинбурге в Instagram (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) взломали, заявили РБК в дипмиссии.

6 мая на странице консульства появился пост с фотографией, на которой запечатлены две девушки: одна из них держит плакат со словами I Support Ukraine («Я поддерживаю Украину»), вторая — два цветка, желтый и голубой. На девушках — одежда цветов украинского флага. В подписи к фото, написанной от лица генконсула в Эдинбурге Андрея Яковлева, говорилось, что он якобы осуждает проведение военной операции на Украине и поддерживает помощь ВСУ со стороны государств Евросоюза.

В консульстве сообщили РБК, что Яковлев подобных заявлений не делал.

После начала спецоперации на Украине участились хакерские атаки на сайты российских госорганов и СМИ. На некоторых взломанных сайтах появлялись антивоенные призывы.