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Консульство в Эдинбурге объяснило пост про спецоперацию взломом Instagram

На странице российского диппредставительства в соцсети появился написанный от лица генконсула пост с осуждением российской спецоперации на Украине. В консульстве заявили, что аккаунт взломали и дипломат таких заявлений не делал *
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Официальный аккаунт Генконсульства России в Эдинбурге в Instagram (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) взломали, заявили РБК в дипмиссии.

6 мая на странице консульства появился пост с фотографией, на которой запечатлены две девушки: одна из них держит плакат со словами I Support Ukraine («Я поддерживаю Украину»), вторая — два цветка, желтый и голубой. На девушках — одежда цветов украинского флага. В подписи к фото, написанной от лица генконсула в Эдинбурге Андрея Яковлева, говорилось, что он якобы осуждает проведение военной операции на Украине и поддерживает помощь ВСУ со стороны государств Евросоюза.

В консульстве сообщили РБК, что Яковлев подобных заявлений не делал.

Хакеры взломали сайты российских правительственных учреждений
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

После начала спецоперации на Украине участились хакерские атаки на сайты российских госорганов и СМИ. На некоторых взломанных сайтах появлялись антивоенные призывы.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Илья Калашников
Эдинбург Шотландия генконсульство Украина
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