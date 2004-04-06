Арафат приглашает "Хамас" в палестинское руководство

Глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Ясир Арафат собирается включить представителей радикальных террористических группировок в состав новых руководящих органов Палестины. Об этом пишет палестинская газета Al Ayyam.

Издание ссылается на информацию, полученную от представителя центрального комитета ФАТХ Хани Хассана. Последний сообщил журналистам, что члены "Хамас", а также, возможно, и "Исламского джихада" будут представлены в новом руководящем органе автономии.

Этот новый орган будет существовать отдельно от правительства и, скорее всего, не будет подчинен премьер-министру Ахмеду Куреи. При этом полномочия будут соразмерны с полномочиями кабинета министров. В то же время, Х.Хассан подчеркнул, что грядущие изменения не приведут к расколу в руководстве ПНА, а лишь сформируют единые органы управления с учетом интересов всех существующих в автономии политических движений и структур.

Вполне возможно, что привлечение Я. Арафатом террористических организаций в палестинские органы власти, лишь усилит разногласия между главой ПНА и Израилем. Более того, этот шаг может позволить А. Шарону еще раз связать Я. Арафата с террористами, убивающими мирных жителей.