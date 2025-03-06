Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочий

Республиканцы предложили Маску разработать процедуру аннулирования, чтобы усилить эффективность DOGE в сокращении госрасходов. В последний раз так называемый «пакет отмены ассигнований» применялся при Клинтоне

Илон Маск (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Куратор Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск встретился с сенаторами от Республиканской партии и рассказал им об успехах DOGE по сокращению расходов. Среди прочего они обсудили, как можно реализовать так называемую «процедуру аннулирования», которая позволяет отозвать выделение уже одобренных Конгрессом средств.

Переговоры Маска с республиканцами за закрытыми дверями продолжались почти два часа, передает NBC News. Разговор касался мер, которые позволят вернуть доступ DOGE к государственной системе обработки платежей. Кроме того, обсуждалась возможность продления заморозки средств, выделение которых аналитики DOGE сочли незаконным.

Республиканцы предложили разработать процедуру аннулирования, известную как «пакет отмены». Он позволяет американским президентам приостанавливать выделение средств, которые ранее были одобрены простым большинством голосов в Сенате и Палате представителей. В последний раз эта процедура использовалась при президенте Билле Клинтоне.

Несколько сенаторов, которые присутствовали на встрече, рассказали, что Маск был удивлен, узнав о наличии законного способа расширить полномочия DOGE, передает Reuters. По словам Линдси Грэма (представляет штат Северная Каролина), Маск, когда услышал эту новость, «был настолько счастлив», что начал танцевать.

Политика сокращения госрасходов одна из заглавных тем президентской кампании Дональда Трампа. DOGE он учредил, поручив Маску провести полную ревизию выделяемых из бюджета средств. В конце февраля предприниматель заявил, что его ведомству удалось сэкономить $55 млрд. Однако позже он признал, что на самом деле многие принятые им меры принесли значительно меньшую экономию, чем предполагалось.

Эксперты Манхэттенского института политических исследований и Института Катона предполагают, что с помощью принимаемых сейчас мер по сокращению расходов DOGE удастся сэкономить менее $10 млрд.