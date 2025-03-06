ФСБ обвинила Украину в попытке перехватить данные школьников из Москвы

Ресурсы Юнармии и центра военно-патриотического воспитания «Авангард» были взломаны украинской спецслужбой для сбора данных подростков под видом записи на военно-патриотический диктант, выяснила ФСБ

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

ФСБ пресекла операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по перехвату личных сведений учащихся образовательных учреждений в Москве и Московской области для их вербовки, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ведомства, ГУР получила доступ к электронным рассылкам центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и общественного движения «Юнармия». Речь идет об электронной переписке организации о проведении третьего всероссийского «Военно-патриотического диктанта — 2024». ФСБ пришла к выводу, что ГУР изменило файлы и разослало их в 42 образовательных учреждения Москвы и Московской области для сбора персональных сведений подростков. В письмах содержалась ссылка на сайт для заявок на диктант.

«Внесенные ГУР МО Украины изменения преследовали основную цель — осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России», — считают в ФСБ.

Спецслужба доложила о «локализации» последствий операции украинского ведомства и передаче предупреждений в образовательные организации Москвы и Московской области.