Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией

Ланькову грозит штраф по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. «Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал», — рассказал РБК кореевед

Андрей Ланьков (Фото: andreilankov / X)

Профессора Андрея Ланькова заподозрили в сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной.

В базе Савеловского районного суда Москвы появилась карточка, в которой в качестве привлекаемого лица указан Ланьков А.Н. Пресс-служба суда подтвердила РБК, что речь идет о Ланькове Андрее Николаевиче. Эти данные совпадают с ФИО корееведа, профессора сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова.

Ученому по ст. 20.33 КоАП грозит штраф в размере 5–15 тыс. руб. Дело рассмотрят 10 апреля.

«Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал», — сообщил РБК Андрей Ланьков.

Ланькову 61 год, он родился в Санкт-Петербурге. В 1986 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ, сейчас СПбГУ), в 1989-м там же — аспирантуру, после чего преподавал корейский язык и историю Кореи. С 1992 по 1996 год ученый работал в Южной Корее, затем на восемь лет уехал преподавать корейский язык и историю в Австралийском национальном университете, а потом снова вернулся в Сеул. Сейчас Ланьков преподает в университете Кунмин.