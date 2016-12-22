Совфеду представят закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложит разработать «суверенную экспертизу» для законопроектов и помешать «политизации спорта высоких достижений». Кроме того, она заявила об иностранном вмешательстве в выборы

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​Борьба за молодежь

Для борьбы с вмешательством в российский госсуверенитет власти и обществу необходимо заняться воспитанием молодежи, не поддаваться на заявления Запада о нарушениях в ходе выборов, отслеживать ситуацию с «грубой политизацией спорта высоких достижений» и ввести суверенную экспертизу законопроектов. Эти и другие предложения содержатся в закрытой части проекта ежегодного доклада временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета (есть у РБК).

Доклад комиссии подводит итоги ее работы с момента создания. Он состоит из открытой и закрытой частей. В закрытой части члены комиссии и привлеченные ими эксперты оценили риски вмешательства во внутренние дела России через работу с молодежью, помехи, которые иностранные государства могут создать в ходе президентских выборов в марте, и другие угрозы суверенитету.

В открытой части доклада сенаторы сообщили, что будут бороться с угрозами негативного «внешнего воздействия антироссийской направленности в сфере культуры», рассмотрят вопрос санкций «как инструмента внешнего давления и уровень обеспечения финансово-экономического суверенитета» и исследуют «усиление консолидации сил мирового сообщества в противостоянии незаконной политике вмешательства в суверенные дела государств — членов ООН».

В закрытой части доклада сенаторы указали на три направления деятельности зарубежных государств, с помощью которых они «обостряли социальные конфликты в России». По мнению авторов доклада, Вашингтон и «его традиционные союзники, в том числе и со стороны южных направлений», искусственно стимулировали проблемные ситуации в России в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Также иностранные государства воздействовали на российскую молодежь «с целью превращения ее в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев «цветных революций» и госпереворотов», сказано в докладе.





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Запад также влияет на молодых россиян через лидеров общественного мнения, которые «через 10–15 лет способны изменить конституционный строй и трансформировать внешнюю и внутреннюю политику в угоду интересам внешних заказчиков», уверены сенаторы. В докладе не уточняется, какие лидеры общественного мнения имеются в виду. Два источника в Совфеде, знакомых с ходом подготовки доклада, пояснили РБК, что речь идет в первую очередь о сторонниках Алексея Навального и о нем самом. Чтобы предотвратить эту деятельность, сенаторы предложили «адекватную профилактику», связанную с воспитанием и образованием молодых россиян. Сенаторы не уточнили, в чем конкретно должна выражаться «адекватная профилактика».

Авторы доклада отметили, что законодателям не стоит «увлекаться сугубо административными мерами» в этом отношении. «Формализм, необоснованные запреты могут привести к негативным результатам», — заключили они. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РБК предлагала ужесточить ответственность для организаторов несанкционированных акций с участием подростков. ​При этом она отмечала, что для ответа «на современные вызовы» нужно больше разговаривать с молодежью.

Также сенаторы проанализировали информацию об акциях оппозиции, направленных «на формирование извне негативных общественных настроений внутри» страны.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совете Федерации в середине июня 2017 года, чтобы отслеживать факты вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Члены комиссии высказывались за введение санкций в отношении зарубежных СМИ в России из-за того, что телеканал RT попал в список иностранных агентов в США. После этого Госдума разработала закон о СМИ-иноагентах.

Вмешательство в выборы

Еще одно направление деятельности комиссии — контроль за вмешательством западных государств в президентские выборы, говорится в докладе. Ранее председатель временной комиссии Андрей Климов говорил РБК о том, что сенаторы смогли обнаружить и подтвердить факты вмешательства США в российские выборы, прошедшие 10 сентября прошлого года.

Комиссия обнаружила новые факты вмешательства в кампанию по выборам президента России. По мнению сенаторов, Запад намерен обвинить российские власти в недемократическом характере кампании и использовании административного ресурса. Это делается для снижения авторитета российских властей и для усиления позиций несистемной оппозиции, уверены авторы доклада. После президентских выборов комиссия подготовит отдельный отчет о признаках вмешательства извне в российские выборы в марте 2018 года.

Проверка законов на суверенитет

Последний раздел доклада содержит предложения законодателям, «рекомендации в адрес отдельных министерств и ведомств» и инициативы по предотвращению новых внешних угроз.

Одно из них — мониторить ситуацию с давлением на Россию при помощи «грубой политизации спорта высоких достижений». «Речь, само собой, идет о ситуации с Олимпиадой в Пхёнчхане, — рассказали РБК в Совфеде. — Мы хотим и будем привлекать к ответственности за унижение российских спортсменов». Собеседник РБК уточнил, что список еще формируется и что в него могут попасть высокопоставленные зарубежные спортивные чиновники. Ранее РБК писал о том, что в предварительный черный список Совфеда могли попасть глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей.

​Также авторы доклада говорят об «искусственной» политизации извне «актуальных вопросов природоохранного характера». Запад часто «паразитирует» на внимании, которое в России уделяется экологической тематике, создавая множество финансируемых из‑за рубежа псевдоэкологических движений, пояснили РБК в Совфеде. Сенаторы предлагают заменить на «наших «зеленых» патриотов» «псевдоэкологов, которые базируются на идеях радикального феминизма, «зеленого» анархизма и антиклерикализма».

Комиссия Совфеда собирается продолжить разработку концепции «суверенной экспертизы» российских законопроектов. Все законодательные инициативы в идеале следовало бы проверять на предмет того, не нарушают ли они концепцию российского госсуверенитета, рассказали собеседники РБК. Источник РБК в Госдуме напомнил, что в нижней палате уже выстроена «достаточно жесткая система контроля вносимых инициатив», которая проходит несколько внутрифракционных фильтров.

Ранее член временной комиссии Людмила Бокова рассказала РБК о том, что разрабатывает законопроект, который закрепит понятия госсуверенитета и вмешательства во внутренние дела страны. Вмешательством во внутренние дела страны сенаторы назовут «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны», а вмешательством — нарушение естественного хода политического процесса в стране.

Ответ Западу

Работа временной комиссии Совфеда связана с тем, что среди части российской элиты распространилось мнение, что «обратить на себя внимание и заслужить репутацию преданного власти можно лишь радикальными идеями», считает политолог Михаил Виноградов.

«Члены комиссии с их радикальными идеями создают фон для власти, которая не реализует большую часть их проектов, и таким образом демонстрируют ее адекватность», — сказал РБК бывший сотрудник администрации президента, политолог Андрей Колядин. По его мнению, деятельность комиссии не приведет к конкретным результатам, потому что «их работа нужна лишь затем, чтобы развлекать публику методом вброса таких ярких, странных проектов». «А их идеи о вмешательстве США в российские выборы — зеркальный ответ на такие же бредовые обвинения со стороны Запада», — резюмировал эксперт.