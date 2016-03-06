В ДНР рассказали о попавшем под обстрел российском генерале

При поездке в районе Ясиноватой под обстрел попал представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня российский генерал Рустам Мурадов, сообщили в самопровозглашенной ДНР

Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин (Фото: «РИА Новости»)

Российский генерал Рустам Мурадов попал под обстрел в районе населенного пункта Ясиноватая в Донецкой области, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина.

По словам Басурина, генерал Мурадов является представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел, по словам Басурина, вели Вооруженные силы Украины.

«Вчера в 19:15 на блокпосту в районе Ясиноватой украинские каратели из РПГ, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия обстреляли представителя СЦКК с российской стороны генерал-майора Мурадова», — заявил Басурин.

При этом он уточнил, что «представитель СЦКК с украинской стороны генерал-майор Таран абсолютно точно знал местонахождение генерала Мурадова».​

По информации телеканала «Россия 24», группе СЦКК удалось успешно покинуть район обстрела, при инциденте никто не пострадал.

С февраля 2015 года в зоне военного конфликта на востоке Украины формально действует режим перемирия, из зоны соприкосновения сторон по минским соглашениям должны быть отведены тяжелые вооружения.

Однако обе стороны регулярно сообщают о нарушении режима прекращения огня и даже о локальных боестолкновениях. 5 марта в Киеве заявили, что в ходе боя на мариупольском направлении погибли 30 ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, которые входили в состав диверсионно-разведывательной группы. В ДНР эту информацию назвали недостоверной.

