США и Южная Корея проведут крупнейшие в истории совместные учения

Южная Корея и США в понедельник, 7 марта, начнут совместные учения, которые продлятся до 30 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». По словам источника агентства в военной сфере, эти учения станут самыми крупными за всю историю взаимодействия двух государств в военной сфере. Целью совместных учений, как отметил собеседник «Ренхап», является предупреждение в адрес КНДР.
В учениях под названиями Key Resolve и Foal Eagle примут участие более 300 тыс. военнослужащих из Южной Кореи и 15 тыс. американских военных.
Во время учений союзники усилят мониторинг активности со стороны Северной Кореи. «Мы будем проводить учения, сохраняя при этом готовность к северокорейским провокациям. Если Северная [Корея] выступит с провокацией в наш адрес во время учений, наши войска и силы США ответят в десятикратном размере», — заявил собеседник «Ренхап».
Совместные учения США и Южной Кореи пройдут на фоне роста напряженности в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. В январе 2016 года КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, а спустя месяц — об успешном запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»), предназначенный для слежения за Землей.
Запуск ракеты раскритиковали почти все страны, включая Россию. Совет Безопасности ООН принял пакет ужесточенных санкций в отношении КНДР.
Вашингтон и Сеул после запуска северокорейской ракеты заявили о начале переговоров по размещению в Южной Корее передовых систем ПРО США THAAD для защиты страны в связи с возросшей ракетной активностью соседней КНДР. При этом против размещения на Корейском полуострове этих систем ПРО выступали Китай и Россия.
В феврале американцы перебросили на Корейский полуостров три дополнительных зенитно-ракетных комплекса ПВО Patriot, которые были дислоцированы в Техасе.