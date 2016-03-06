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США и Южная Корея проведут крупнейшие в истории совместные учения
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США и Южная Корея проведут крупнейшие в истории совместные учения
Политика, 06 мар 2016, 09:06
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США и Южная Корея проведут крупнейшие в истории совместные учения
США и Южная Корея проведут крупнейшие за всю историю сотрудничества двух государств совместные учения. По словам источника агенства «Ренхап», в них примут участие 300 тыс. южнокорейских и 15 тыс. американских военных
Морские пехотинцы США и Южной Кореи на совместных учениях. 28 января 2016 года (Фото: Reuters/Pixstream)

Южная Корея и США в понедельник, 7 марта, начнут совместные учения, которые продлятся до 30 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». По словам источника агентства в военной сфере, эти учения станут самыми крупными за всю историю взаимодействия двух государств в военной сфере. Целью совместных учений, как отметил собеседник «Ренхап», является предупреждение в адрес КНДР.

В учениях под названиями Key Resolve и Foal Eagle примут участие более 300 тыс. военнослужащих из Южной Кореи и 15 тыс. американских военных.

Во время учений союзники усилят мониторинг активности со стороны Северной Кореи. «Мы будем проводить учения, сохраняя при этом готовность к северокорейским провокациям. Если Северная [Корея] выступит с провокацией в наш адрес во время учений, наши войска и силы США ответят в десятикратном размере», — заявил собеседник «Ренхап».

Видео: РБК-ТВ

Совместные учения США и Южной Кореи пройдут на фоне роста напряженности в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. В январе 2016 года КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, а спустя месяц​ — об успешном запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»), предназначенный для слежения за Землей.

Запуск ракеты раскритиковали почти все страны, включая Россию. Совет Безопасности ООН принял пакет ужесточенных санкций в отношении КНДР.

Вашингтон и Сеул после запуска северокорейской ракеты заявили о начале переговоров по размещению в Южной Корее передовых систем ПРО США THAAD для защиты страны в связи с возросшей ракетной активностью соседней КНДР. При этом против размещения на Корейском полуострове этих систем ПРО выступали Китай и Россия.

В феврале американцы перебросили на Корейский полуостров три дополнительных зенитно-ракетных комплекса ПВО Patriot, которые были дислоцированы в Техасе.

Автор: Ольга Надыкто.
Теги: США , Южная Корея , Северная Корея
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