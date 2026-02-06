Politico объяснило визит члена ЕК в Турцию возможной ролью на Украине

Еврокомиссар по вопросам расширения альянса поедет в Турцию, но не для обсуждения вопроса вступления Анкары в ЕС, а для укрепления связей на фоне возможного мирного соглашения по Украине. ЕС отдает Турции роль миротворца

Марта Кос (Фото: Petr Stojanovski / IMAGO / Global Look Press)

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос в пятницу отправляется с визитом в Турцию на фоне переговоров по Украине, передает Politico.

«Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция — важный партнер для нас», — сообщила Кос изданию в заявлении. Путь к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией, считает она.

Politico отмечает, что потенциальная роль Турции «в качестве миротворца и регионального посредника в Черном море» делает ее важнейшим партнером для ЕС. Марта Кос подчеркнула, что в ее планы не входит возобновление диалога о вступлении Анкары в Европейский союз, а «посвящен восстановлению доверия» между сторонами и вопросу «экономических отношений».

Турция заинтересована в улучшении соглашения о таможенном союзе с ЕС, подписанного еще в 1995 году, обращает внимание Politico, письмо с прошением о пересмотре соглашения о таможенном союзе лидерам Евросоюза направлял даже арестованный оппозиционный экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу. ЕС сможет пойти на такой шаг в случае одобрения со стороны Кипра, отношения с которым у Турции остаются напряженными. Анкара отказалась отменить запрет на допуск суд под флагом Кипра в свои порты в обмен на предоставление островом турецким бизнесменам европейских виз по упрощенной схеме.

Официально о готовности отправить турецких миротворцем на Украину заявил украинский посол в Анкаре в августе 2025 года.

Материал дополняется