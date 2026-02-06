ТАСС узнал о требовании безопасности для Одессы в переговорах по миру
Украина требует обеспечить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.
По его словам, гарантии для Одессы являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», — отметил он.
Второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 4-5 февраля в Абу-Даби.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ