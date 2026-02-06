ТАСС узнал о требовании безопасности для Одессы в переговорах по миру

Украина требует обеспечить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

По его словам, гарантии для Одессы являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», — отметил он.

Второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 4-5 февраля в Абу-Даби.

Материал дополняется