Уходящий с поста президента Польши Дуда назвал размер будущей пенсии

Дуда рассказал о пенсии около $3 тыс. и назвал ее не очень большой суммой

Дуда рассказал, что после отставки его пенсия составит около $3 тыс. Выборы президента Польши пройдут 18 мая, законодательство не предусматривает его переизбрания из-за нахождения на этом посту двух сроков подряд

Анджей Дуда (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Пенсия президента Польши составит порядка 11–12 тыс. злотых (около $3 тыс.), заявил глава государства Анджей Дуда в эфире программы Godzina Zero.

«Это не такая уж и большая сумма, если учесть ту ответственность, которую пришлось нести за эти годы президентства», — сказал он (цитата по Polsat News).

В ответ ведущий программы предложил президенту стать его коллегой. «Может быть, вы могли бы быть чем-то полезны, — сказал он. — Тут платят больше, чем президентская пенсия».

Дуда заявил, что если бы он захотел быть журналистом, то, «вероятно, никогда бы не стал президентом».

Как уточняет Polsat News, пенсия бывшего главы государства составляет 75% от его заработной платы. В 2023 году ее размер достигал почти 11 тыс. злотых ($2,75 тыс.).

18 мая состоятся выборы президента Польши. Дуда не сможет принять в них участие, так как занимал эту должность два срока подряд. Среди действующих кандидатов — депутат оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, мэр Варшавы Рафаль Тшасковский, основатель партии «Польша 2050» Шимон Холовня, актер Яцек Мураньский и журналист Кшиштоф Становский.

Дуде 52 года. Впервые он возглавил республику 6 августа 2015-го. До этого он был депутатом Краковского городского совета, сейма (нижней палаты парламента) и Европарламента, а также заместителем госсекретаря Минюста Польши и экс-президента Леха Качиньского (2005– 2010).