Минск назвал условия въезда для уехавших во время протестов белорусов

В Белоруссии издали указ, который регламентирует возвращение уехавших за границу участников протестов. Среди требований — готовность публично принести извинения

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

6 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, запускающий механизм рассмотрения обращений граждан, совершивших правонарушения во время протестов, связанных с выборами президента в 2020 году. В соответствии с указом будет создана комиссия для работы с желающими вернуться на родину. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с генеральным прокурором республики Андреем Шведом, который возглавит комиссию. В нее также войдут руководители госорганов, парламентарии и представители общественных структур.

В комиссию смогут обратиться граждане, которые совершили с 1 января 2020 года «административные правонарушения или преступления протестной направленности», покинули Белоруссию и опасаются возвращаться, сообщается на сайте президента. Подать обращение они могут до 31 декабря 2023 года «в письменной или электронной форме». Обязательное условие — заявители «должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения» и «возместить причиненный вред». Есть и другие условия — «соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг».

После того как комиссия рассмотрит обращение, она уведомит заявителя, ведется ли в отношении него административный процесс или уголовное дело, и если да, то на каких условиях они могут быть прекращены. Заявитель «обязан прибыть в страну» в течение трех месяцев после того, как получит уведомление, в противном случае решение комиссии утрачивает силу. Указ также предусматривает гарантию, что решение возможно только с согласия генпрокурора.

«Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми, — сказал Лукашенко. — <…> И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет — они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь».

Подготовить правила возвращения граждан, кто покинул страну после выборов 2020 года, «а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно или же обращается <…> с просьбой о помиловании», президент республики поручил 24 января. «Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать. А кто нет», — заявил он.

Генпрокурор Андрей Швед на следующий день в эфире телеканала «Беларусь-1» обозначил три категории граждан, которых власти готовы принять (цитаты по «Интерфаксу»): в первой те, кто ошибочно считает, что у государства есть к ним претензии, и опасается возвращаться; во второй — те, кто совершил незначительные проступки и ошибочно считает, что его ждет суровое наказание; в третьей те граждане, кто действительно совершил преступления, но раскаялся и заявил об этом публично. «Есть достаточно большое число механизмов. Такое лицо в соответствии с законом понесет ответственность, но эта ответственность точно не будет связана с лишением либо ограничением свободы. И такие гарантии это лицо получит», — сказал генпрокурор.

Точных оценок, сколько человек покинули страну в связи с протестами 2020 года, нет. В августе 2022 года Центр белорусской солидарности в Варшаве сообщил, что в Польше проживали 75–80 тыс. белорусов. Департамент миграции Литвы в январе 2023 года отметил, что в стране находится около 50 тыс. граждан Белоруссии (цифры приводит агентство Delfi). По оценке Евростата, в 2021 году вид на жительство в странах ЕС получили 149 тыс. белорусов — по этому показателю они заняли третье место после граждан Украины (875,8 тыс.) и Марокко (150,1 тыс.).

Белорусское издание «Зеркало» (преемник закрытого в республике портала TUT.BY) сообщает о случаях, когда возвращающихся задерживают и возбуждают в отношении них уголовные дела.

Летом 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты против итогов выборов президента страны. Протестующие считают, что результаты выборов были фальсифицированы, а победу одержала единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.