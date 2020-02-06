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Политика ,  
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Глава Минфина Шотландии уволился из-за переписки с подростком

Министр объявил об отставке после того, как СМИ опубликовали фрагменты его переписки с 16-летним юношей. Дерек Маккей несколько лет назад объявил о своей гомосексуальности и развелся с женой
Дерек Маккей (Фото: Russell Cheyne / Reuters)

Министр финансов в правительстве Шотландии Дерек Маккей ушел в отставку после того, как газета The Scottish Sun сообщила о его переписке с несовершеннолетним. По данным издания, министр, который в 2013 году объявил о своей гомосексуальности и развелся с женой, в течение полугода переписывался в Facebook и Instagram с 16-летним юношей, отправив тому около 300 сообщений. Политик называл своего адресата милым, хвалил его прическу, просил, чтобы их переписка осталась тайной, и приглашал его встретиться.

«Такой человек, как он, не должен говорить такие вещи мальчику. Это выглядит так, как будто он чего-то хочет от моего сына. Друзья моего сына, его девушка могут говорить ему, что он милый, но не этот странный тип», — заявила газете мать юноши.

6 февраля Маккей должен был представить в парламенте Шотландии проект бюджета на 2020–2021 годы, однако за несколько часов до этого объявил об отставке.

«Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Я вел себя глупо и очень сожалею. Я приношу извинения лицу, вовлеченному в эту историю, и его семье. Я говорил вчера вечером с первым министром [Шотландии] и немедленно подал в отставку. Работа в правительстве была для меня огромной честью, и я сожалею, что подвел коллег и сторонников», — цитирует заявление Маккея Би-би-си.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен подтвердила, что приняла отставку министра. Лидер шотландских консерваторов Джексон Карло призвал Маккея покинуть и парламент Шотландии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Шотландия, скандал
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