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Политика ,  
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Американский вице-адмирал увидел российскую угрозу для побережья США

По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать себя в полной безопасности, покидая базу в Норфолке
Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / РИА Новости

Американский вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами заявил, что Восточное побережье страны не может больше рассматриваться как район, в котором отсутствует какая либо угроза. Причиной он назвал возросшую активность в Атлантическом океане российских подводных лодок, сообщает издание The Drive.

По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке, а корабли США в Атлантике уже не могут двигаться в любом направлении, ощущая себя в безопасной гавани.

«Это видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», — заявил Льюис.

Американский вице-адмирал не стал уточнять, сколько всего российских субмарин, по его мнению, находится в Атлантике. Также он не стал уточнять, увеличилось ли их количество в этом океане за счет других регионов.

Как отмечает The Drive, в конце прошлого года норвежский телеканал NRK сообщил со ссылкой на местные разведслужбы, что в ходе учений в Северном Ледовитом океане там находилось не менее десяти российских субмарин, якобы готовых отправиться в Атлантику. Среди них норвежцы насчитали восемь АПЛ.

Автор: Артем Филипенок
Теги: подводная лодка
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