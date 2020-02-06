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СМИ узнали о просьбах священников уволить посла США на Украине из-за ЛГБТ

Еванелический пастор уверял Помпео, что Йованович своим участием в гей-параде дискредитировала американские власти
В центре - Мари Йованович (Фото: Evgeniy Maloletka / AP)

На отставке посла США на Украине Мари Йованович, настаивали в том числе и евангелические священники в самих Соединенных Штатах, утверждает издание BuzzFeed, которое ознакомилось с соответствующим письмом в адрес госсекретаря Майка Помпео. Сама дипломат ранее уверяла, что ее отозвали из Киева из-за антикоррупционных расследований.

По данным издания, еще летом 2018 года пастор Дэйл Армстронг и группа нескольких евангелических организаций Украины отправили письмо государственному секретарю Майку Помпео, принадлежащего к этой же конфессии. В нем они потребовали выгнать Йованович за то, что она поддерживала на Украине ЛГБТ-сообщество и тем самым подрывала устои «консервативной политики президента Дональда Трампа и его внешнюю политику».

«Мы требуем отозвать посла США на Украине и дать оценку ее действиям, дискредитирующим Трампа», - говорилось в послании.

В частности в письме говорилось о том, что в июне 2018 года в Киеве состоялся марш ЛГБТ, в котором приняли участие 350 человек. Указывается, что его посетила Йованович.

«Марш пришлось охранять пяти тысячам полицейским, многие улицы были перекрыты, на что пришлось потратить миллионы гривен налогоплательщиков. И это в то время, когда Украина страдает от российской агрессии, а средняя зарплата в стране составляет около 150 долларов», - говорилось в письме.

По словам Армстронга, он получил ответ от Помпео, в котором госсекретарь заверил, что Йованович вернут с Украины «в следующем году».

Йованович была в итоге отправлена в отставку в мае 2019 года. Позже она выступила с показаниями в Палате представителей, в ходе которых объяснила свой отъезд из Киева антикоррупционными расследованиями, против которых якобы выступал адвокат президента США Руди Джулиани.

Пастор Армстронг несколько раз ездил на Украину, где подружился с бывшим и.о. президента страны Александром Турчиновым и главой МВД Арсеном Аваковым. Проповедовал он и в Донецке, когда в городе шло противостояние между сторонниками ДНР и сторонниками единой Украины.

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