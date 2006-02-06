У.Чавес раскрыл планы американской империи

Президент Венесуэлы Уго Чавес почти каждый день находит повод для обвинений в адрес США. На этот раз он обвинил "американскую империю" в намерении саботировать свою собственную избирательную кампанию, сообщает Reuters.

По словам У.Чавеса, в Вашингтоне собираются добиться отставки венесуэльского правительства, дабы страна погрузилась в хаос. "Таков план империи", - заявил Уго Чавес. "Они готовы на все, поэтому мы все должны быть особенно внимательными".

Обычно Уго Чавес говорит о попытках переворота, запланированных в Соединенных Штатах, однако на этот раз одетый во все красное президент сменил тон своих выступлений.

Только за прошедшую неделю Уго Чавес несколько раз обратился к своим сторонникам с антиамериканскими речами. Сначала он выступил на съезде антиглобалистов, где призвал положить конец американской империи, затем объявил о высылке из страны военно-морского атташе посольства США, который оказался шпионом, а затем пригрозил закрыть принадлежащие правительству Венесуэлы нефтеперерабатывающие предприятия на территории Соединенных Штатов.

Вдобавок Уго Чавес пообещал вооружить 1 миллион венесуэльцев, дабы отразить американское вторжение.

США реагировали на действия Каракаса достаточно спокойно, ограничившись высылкой военного атташе Венесуэлы в Вашингтоне.