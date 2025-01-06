Ультраправые получили шанс сформировать новое правительство Австрии

Александр Ван дер Беллен (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру ультраправой «Партии свободы» Герберту Киклю начать переговоры по формированию нового правительства страны, передает Der Standard.

4 января стало известно о провале переговоров о формировании правящей коалиции и о том, что канцлер Австрии Карл Нехаммер уйдет в отставку. Также политик покинет пост председателя ÖVP — Австрийской народной партии.

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