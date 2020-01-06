Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске Общество, 17:32 Бывший футболист сборной России возглавил ереванский «Арарат» Спорт, 17:31 Три человека пострадали в центре Москвы при обрушении строительных лесов Общество, 17:22 Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации Политика, 17:14 Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Технологии и медиа, 16:59 Олимпийская чемпионка Бестемьянова рассказала о пощечине от Тарасовой Спорт, 16:47 В Иране пообещали США «второй Вьетнам» при отказе покинуть Ближний Восток Политика, 16:47 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 16:32 Глава МИД Ирана заявил о начале конца присутствия США в Западной Азии Политика, 16:31 Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля» Политика, 16:07 Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана эскалацию после гибели Сулеймани Политика, 16:06 Экипаж «КамАЗ-мастер» упустил лидерство на ралли «Дакар» Спорт, 15:56 В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Каримовой Общество, 15:38 Когда появились цветные телевизоры РБК Стиль и LG OLED, 15:36
Гибель Сулеймани ,  
0 
В Иране пообещали США «второй Вьетнам» при отказе покинуть Ближний Восток
По словам советника верховного лидера Ирана, убитый генерал Сулеймани был ключевой фигурой в сотрудничестве в Россией
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с погибшим в Багдаде Касемом Сулеймани рассказал, что у иранский генерал был ключевой фигурой в сотрудничестве в Россией, передает телеканал Al-Alam.

По его словам, командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «был ключевой фигурой в нашем двустороннем партнерстве с Россией и относился с большим уважением к президенту РФ Владимиру Путину».

«Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили крайнюю глупость, и теперь у Вашингтона будет «второй Вьетнам», если он не выведет свои войска с Ближнего Востока», — подчернил иранский политик.  

В понедельник, 6 января, в Тегеране состоялась церемония прощания с командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани. Иранский генерал погиб в ночь на 3 января в результате ракетного авиаудара американских военных по объектам вблизи аэропорта Багдада. Церемония прошла в присутствии верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента страны Хасана Роухани. Сулеймани похоронят 7 января в городе Керман на юго-востоке Ирана.     

Кроме Сулеймани при атаке погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис, всего от удара трех ракет погибли 12 человек. В Пентагоне свои действия объяснилинеобходимой самообороной, поскольку Сулеймани «угрожал американским дипломатам и военнослужащим, находящимся в Ираке». В Иране авиаудар США назвали терроризмом и пригрозили ответными мерами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство Сулеймани.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Касем Сулеймани, Владимир Путин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter