В Иране пообещали США «второй Вьетнам» при отказе покинуть Ближний Восток

По словам советника верховного лидера Ирана, убитый генерал Сулеймани был ключевой фигурой в сотрудничестве в Россией

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Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с погибшим в Багдаде Касемом Сулеймани рассказал, что у иранский генерал был ключевой фигурой в сотрудничестве в Россией, передает телеканал Al-Alam.

По его словам, командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «был ключевой фигурой в нашем двустороннем партнерстве с Россией и относился с большим уважением к президенту РФ Владимиру Путину».

«Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили крайнюю глупость, и теперь у Вашингтона будет «второй Вьетнам», если он не выведет свои войска с Ближнего Востока», — подчернил иранский политик.

В понедельник, 6 января, в Тегеране состоялась церемония прощания с командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани. Иранский генерал погиб в ночь на 3 января в результате ракетного авиаудара американских военных по объектам вблизи аэропорта Багдада. Церемония прошла в присутствии верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента страны Хасана Роухани. Сулеймани похоронят 7 января в городе Керман на юго-востоке Ирана.

Кроме Сулеймани при атаке погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис, всего от удара трех ракет погибли 12 человек. В Пентагоне свои действия объяснилинеобходимой самообороной, поскольку Сулеймани «угрожал американским дипломатам и военнослужащим, находящимся в Ираке». В Иране авиаудар США назвали терроризмом и пригрозили ответными мерами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство Сулеймани.