СМИ сообщили о задержании 11 принцев в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии задержаны одиннадцать принцев, решившихся протестовать против королевского указа о мерах жесткой экономии. По данным саудовских СМИ, все они отправлены в тюрьму в ожидании суда

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз (Фото: Khalid Mohammed / AP)

Власти Саудовской Аравии в субботу, 6 января, задержали одиннадцать принцев, после того как они собрались в королевском дворце в Эр-Рияде на акцию протеста против мер жесткой экономии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовский новостной портал Sabh.org.

По данным источников портала, принцы собрались во дворце с требованием отмены королевского указа, который отменяет оплату из государственной казны счетов членов королевской семьи за коммунальные услуги. Также собравшиеся потребовали компенсации за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.

По словам источника портала, принцам указали на то, что их требования незаконны, однако они отказались покинуть дворец. В итоге король издал распоряжение королевским стражам вмешаться в ситуацию. Принцы были задержаны и помещены в тюрьму аль-Хайер, где будут ожидать суда, уточняет портал.

Имена принцев источник портала раскрыть отказался. Известно лишь, что лидер группы мятежных принцев имеет инициалы S.A.S.

«Все равны перед законом, и каждый, кто не соблюдает правила и инструкции, будет нести ответственность вне зависимости от того, кем он является», — добавляет портал.

О задержании 11 принцев за протесты в королевском дворце сообщает и саудовская газета Okaz, добавляет Reuters. Официальных подтверждений со стороны представителей саудовских властей пока нет, подчеркивает агентство.​

В минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи — как действующих, так и бывших высокопоставленных чино​вников — в рамках борьбы с коррупцией. Все они были помещены в отель Ritz в Эр-Рияде, где с ними ведутся переговоры о досудебных финансовых соглашениях, в рамках которых принцы могут заплатить за свое освобождение, что существенно бы пополнило государственную казну.