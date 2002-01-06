Оппозиция Саддаму Хусейну «потеряла» деньги США

Госдепартамент США принял решение приостановить финансирование иракской оппозиционной организации Иракский национальный конгресс (ИНК) в связи, как было заявлено, с неспособностью конгресса отчитаться о расходовании средств в размере 4 миллионов долларов, полученных от администрации США.

Как заявил представитель госдепартамента, в ИНК отсутствует контроль за финансовыми потоками. Тем не менее, США по-прежнему считают ИНК своим важным союзником в кампании против президента Ирака Саддама Хусейна. По заявлению представителей ИНК, приостановление финансирования было преждевременной мерой

Напомним, что ИНК является официальной оппозицией Саддаму Хусейну и поддерживается на средства Вашингтона с 1991 года, когда США помогли Кувейту отстоять собственную независимость от режима иракского диктатора.

Отметим также, что в последнее время стали поступать сведения, что Соединенные Штаты готовят серию очередных ракетно-бомбовых ударов по Ираку в рамках антитеррористической операции, начатой в Афганистане. Однако, в отличие от афганского варианта данной операции, гораздо большее количество стран выступает против ударов по Ираку. Среди них и Россия. Так, министр иностранных дел РФ Игорь Иванов заявил, что для начала подобной операции необходимо располагать "очень ясными фактами, которые подтверждали бы, что Ирак поощряет или каким-то образом прикрывают терроризм".